Мадонна поцеловалась с девушкой во время концерта (видео)

Знаменитость продолжает эпатировать публику.

63-летняя американская поп-певица Мадонна во время своего недавнего выступления поцеловала девушку на сцене. Об этом пишет Hola.

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Во время концерта в Нью-Йорке в честь Месяца гордости певица выступила вместе с командой дрэг-квин активистов и бывших участников шоу RuPaul's Drag Race. Новое появление на публике эпатажной артистки не обошлось без очередного громкого поступка. 63-летняя Мадонна перед зрителями и камерами поцеловала рэпершу Tokischa во время исполнения песни Hang Up.

[ + – ] Мадонна поцеловала девушку во время выступления

Однако это не первый публичный поцелуй Мадонны с лицами своего пола. В 2003 году певица на сцене поцеловала Бритни Спирс. И этот момент стал культовым в мире шоу-бизнеса. Не так давно во время свадьбы последней звезды повторили свой легендарный поцелуй.

[ + – ] Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили свой культовый поцелуй

Напомним, 63-летняя Мадонна разошлась со своим бойфрендом, танцовщиком Ахламаликом Уильямсом после трех лет романтических отношений. Артистку уже несколько раз замечали на свиданиях с известным фотографом Рикардо Гомесом. Недавно на одну из встреч певица пришла в свитере за 35 тысяч гривен.

Также Фокус писал о новом клипе Мадонны, в котором артистка родила дерево и бабочек.