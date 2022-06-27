Мадонна поцілувалася з дівчиною під час концерту (відео)

Знаменитість продовжує епатувати публіку.

63-річна американська попспівачка Мадонна під час свого нещодавнього виступу поцілувала дівчину на сцені. Про це пише Hola.

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Під час концерту у Нью-Йорку на честь Місяця гордості співачка виступила разом з командою дрег-квін активістів та колишніх учасників шоу RuPaul’s Drag Race. Нова поява на публіці епатажної артистки не обійшлася без чергового гучного вчинку. 63-річна Мадонна перед глядачами та камерами поцілувала реп-виконавицю Tokischa під час виконання пісні Hang Up.

[ + – ] Мадонна поцілувала дівчину під час виступу

Проте це не перший публічний поцілунок Мадонни з особами своєї статі. У 2003 році співачка поцілувала Брітні Спірс. І цей момент став культовим у світі шоу-бізнесу. Нещодавно під час весілля останньої зірки повторили свій легендарний поцілунок.

[ + – ] Мадонна та Брітні Спірс через майже 20 років повторили свій культовий поцілунок

Нагадаємо, 63-річна Мадонна розійшлася зі своїм бойфрендом, танцівником Ахламаліком Вільямсом після трьох років романтичних стосунків. Артистку вже кілька разів помічали на побаченнях з відомим фотографом Рікардо Гомесом. Нещодавно на одну із зустрічей співачка прийшла у светрі за 35 тисяч гривень.

Також Фокус писав про новий кліп Мадонни, у якому артистка народила дерево та метеликів.