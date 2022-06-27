Официальный представитель принца Гарри токсично "поздравил" принца Уильяма с 40-летием

Напряжение между братьями нарастает.

Официальный представитель принца Гарри и биограф герцогов Сассекских поздравил принца Уильяма с 40-летием. Омид Скоби опубликовал токсическое сообщение с обращением к герцогу Кембриджскому.

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"Принц Уильям решил отказаться от королевской мантры "не жалуйся и не оправдывайся". Хорошо. Однако недавно стало известно, что он критикует принца Гарри за обсуждение семейных проблем. Он избрал не лучший путь", — отметил британский журналист.

В публикации Скоби также поделился ссылкой на свою статью на сайте Yahoo! News, в которой биограф написал, что вместо того, чтобы готовиться к роли принца Уэльского, герцог Кембриджский рассказывает всем, как его брата "затащило в чужой мир".

Напряжение между братьями все больше растет. После переезда принца Гарри с супругой Меган Маркл в США в 2022 и отказа от королевских обязанностей связи с королевской семьей Великобритании стали ослабевать.

Во время Платинового юбилея на троне королевы Елизаветы Второй герцог Сассекский с женой и детьми впервые после переезда приехал в Лондон, где его довольно холодно встретили.

Напомним, в честь 40-летия принца Уильяма в Букингемском дворце представили первый официальный портрет герцога и его супруги Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о четырех тайнах именинника, которые испортили репутацию герцога Кембриджского.