Четыре тайны принца Уильяма, которые испортили его репутацию

В биографии герцога Кембриджского можно найти несколько эпизодов, которые показывают, что он не такой примерный семьянин, каким пытается казаться.

У наследника британского престола идеальная репутация, в отличие от его младшего брата, принца Гарри. Пока тот развлекался на вечеринках, пробовал алкоголь и запрещенные вещества, принц Уильям усердно учился и проходил все привычные этапы, которые полагаются будущему королю. Он окончил престижный Сент-Эндрюсский университет, где познакомился со своей будущей супругой Кейт Миддлтон, учился в Королевской военной академии в Сандхерсте и несколько лет посвятил армейской службе, женился, у него родились трое детей. Тем не менее жизнь, принца не может быть идеальной на все 100 процентов. И даже в биографии такого примерного, на первый взгляд, семьянина как Уильям можно найти несколько случаев, которые разрушают образ хорошего джентльмена.

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Встречался с другими девушками

Как писали в издании The Мirror, отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма не всегда были такими сказочными, какими кажутся сегодня. На начальных этапах их романтической истории пара на время расставалась, так как британский наследник престола чувствовал, что отношения слишком сковывают его. Через время будущие супруги снова сошлись, но принц решил, что кредит доверия его возлюбленной бесконечный, и как-то на одной из вечеринок вел себя слишком развязно. Тогда в прессу попала фотография из ночного клуба Борнмута, на которой кажется, будто принц Уильям держит за грудь бразильянку Ану Феррейру. Сама Анна позже вспоминала, что была немного пьяна и подумать не могла, что будущий король распускает руки.

"Когда я увидела фотографию, я вовсе не удивлена, что на ней он так улыбается. У него большие мужественные руки. И он определенно знает, что с ними делать" — говорила Феррейра.

В СМИ также писали, что Уильям в тот вечер флиртовал еще с одной женщиной по имени Лиза Агар. Они вместе веселились на танцполе. Женщина вспоминала Уильяма, как незастенчивого мальчика, который в тот момент напрочь забыл о своей возлюбленной Кейт Миддлтон.

Бросил Кейт по телефону

В феврале 2006 года в прессе запустили слух о том, что Кейт Миддлтон находится под королевской охраной, что стало поводом думать о том, что парочка готовится к свадьбе. А известная компания Woolworths даже начала производить свадебные памятные вещи, желая подзаработать на этом событии.

Неожиданно для всех принц Уильям вновь порвал с Кейт Миддлтон. И на этот раз самым ужасным образом — он сообщил ей о расставании по телефону. Как вспоминали в издании The Mirrow, ссылаясь на королевского историка Роберта Лейсли, в то время будущая герцогиня Кембриджская работала продавцом аксессуаров в магазине предметов роскоши Jigsaw. Когда Уильям позвонил ей, Кейт закрыла дверь и больше часа не выходила из комнаты, где говорила со своим возлюбленным. Как только она вернулась, все поняли, что сердце будущей герцогини Кембриджской было разбито.

[ + – ] Отношения герцогов Кембриджских не всегда были идеальными.

Выбил зуб на вечеринке

Как писали Daily mail, в 2013 году старый друг принца Уильяма Том ван Страубензи устроил грандиозную вечеринку по случаю своей свадьбы с леди Мелиссой Перси. На тот момент Кейт Миддлтон была беременна, но ее супруга это не остановило. Он просто не мог пропустить вечер, который впоследствии издание Vanity Fair описывало как "марафонскую попойку". Говорили, что молодежь веселилась до восхода солнца. Во время зажигательных танцев принц Уильям случайно получил по лицу от своего друга Тома Инскипа. Наследник британского престола остался без зуба, но отнесся к случившемуся с долей юмора.

"Он пошутил, что если у Кейт той ночью начнутся роды, ему придется улыбаться перед камерами и продемонстрировать всем потерю переднего зуба", — цитировали Daily Mail своего инсайдера.

Скандальный отпуск

Когда Кейт Миддлтон только родила малыша Луи в 2017 году, принц Уильям решил, что он слишком устал от семейных забот и отправился с друзьями на горнолыжный курорт швейцарских Альп, оставив троих детей, включая младенца, на попечение супруги. Как писало издание Vanity Fair, герцогиня Кембриджская очень расстроилась, когда посмотрела видео, на котором ее супруг веселился с друзьями и загадочной брюнеткой в одном из местных ночных клубов. Позже издание The Sun опубликовало подробности поездки принца Уильяма. Посетители клуба сначала очень удивились, увидев британского наследника. Но когда поняли, что это не розыгрыш и не двойник герцога Кембриджского, сняли несколько фото и видео, на которых видно, как супруг Кейт Миддлтон ведет себя совсем не так, как полагается примерному семьянину.

Ранее Фокус рассказывал, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям выглядят на официальном портрете, словно неживые.