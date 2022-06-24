Чотири таємниці принца Вільяма, які зіпсували його репутацію

У біографії герцога Кембриджського можна знайти кілька епізодів, які показують, що він не такий зразковий сім'янин, яким намагається здаватися.

У спадкоємця британського престолу ідеальна репутація, на відміну його молодшого брата, принца Гаррі. Поки той розважався на вечірках, куштував алкоголь і заборонені речовини, принц Вільям старанно навчався та проходив усі звичні етапи, як і належать майбутньому королю. Він закінчив престижний Сент-Ендрюський університет, де познайомився зі своєю майбутньою дружиною Кейт Міддлтон, навчався в Королівській військовій академії в Сандхерсті та кілька років присвятив армійській службі, одружився, у нього народилося троє дітей. Проте життя принца не може бути ідеальним на всі 100 відсотків. І навіть у біографії такого зразкового, на перший погляд, сім'янина як Вільям можна знайти кілька випадків, які руйнують образ доброго джентльмена.

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Зустрічався з іншими дівчатами

Як писали у виданні The Мirror, стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма не завжди були такими казковими, якими здаються сьогодні. На початкових етапах їхньої романтичної історії пара на якийсь час розлучалася, оскільки британський спадкоємець престолу відчував, що стосунки занадто сковують його. Через час майбутнє подружжя знову зійшлося, але принц вирішив, що кредит довіри його коханої нескінченний, і якось на одній із вечірок поводився занадто розв'язно. Тоді в пресу потрапила фотографія з нічного клубу Борнмута, де здається, ніби принц Вільям тримає за груди бразилійку Ану Феррейру. Сама Анна пізніше згадувала, що була трохи п'яною і подумати не могла, що майбутній король розпускає руки.

"Коли я побачила фотографію, я зовсім не здивована, що на ній він так усміхається. Має великі мужні руки. І він точно знає, що з ними робити", — говорила Феррейра.

У ЗМІ також писали, що Вільям того вечора фліртував ще з однією жінкою на ім'я Ліза Агар. Вони разом розважалися на танцполі. Жінка згадувала Вільяма як несоромного хлопчика, який у той момент геть-чисто забув про свою кохану Кейт Міддлтон.

Кинув Кейт по телефоном

У лютому 2006 року в пресі запустили чутку про те, що Кейт Міддлтон перебуває під королівською охороною, що стало приводом думати, що парочка готується до весілля. А відома компанія Woolworths навіть почала виготовляти весільні пам'ятні речі, бажаючи підзаробити на цій події.

Несподівано для всіх принц Вільям знову порвав із Кейт Міддлтон. І цього разу найжахливішим чином він повідомив їй про розставання по телефону. Як згадували у виданні The Mirrow, посилаючись на королівського історика Роберта Лейслі, тоді майбутня герцогиня Кембриджська працювала продавчинею аксесуарів у магазині предметів розкоші Jigsaw. Коли Вільям подзвонив їй, Кейт зачинила двері та більше години не виходила з кімнати, де розмовляла зі своїм коханим. Як тільки вона повернулася, всі зрозуміли, що серце майбутньої герцогині Кембриджської було розбите.

[ + – ] Стосунки герцогів Кембриджських не завжди були ідеальними

Вибив зуб на вечірці

Як писали Daily Mail, у 2013 році старий друг принца Вільяма Том ван Страубензі влаштував грандіозну вечірку з нагоди свого весілля з леді Меліссою Персі. На той момент Кейт Міддлтон була вагітною, але її чоловіка це не зупинило. Він просто не міг пропустити вечір, який згодом видання Vanity Fair описувало як "марафонську пиятику". Говорили, що молодь веселилася до сходу сонця. Під час запальних танців принц Вільям випадково отримав від свого друга Тома Інскіпа. Спадкоємець британського престолу залишився без зуба, але поставився до того, що сталося, з гумором.

"Він пожартував, що якщо в Кейт тієї ночі почнуться пологи, йому доведеться усміхатися перед камерами та продемонструвати всім втрату переднього зуба", — цитували Daily Mail свого інсайдера.

Скандальна відпустка

Коли Кейт Міддлтон тільки народила малюка Луї у 2017 році, принц Вільям вирішив, що він надто втомився від сімейних турбот, і вирушив із друзями на гірськолижний курорт швейцарських Альп, залишивши трьох дітей, включаючи немовля, під опікою дружини. Як писало видання Vanity Fair, герцогиня Кембриджська дуже засмутилася, коли подивилася відео, на якому її чоловік веселився з друзями та загадковою брюнеткою в одному з місцевих нічних клубів. Пізніше видання The Sun опублікувало подробиці поїздки принца Вільяма. Відвідувачі клубу спочатку дуже здивувалися, побачивши британського спадкоємця. Але коли зрозуміли, що це не розіграш і не двійник герцога Кембриджського, зняли кілька фото й відео, на яких видно, як чоловік Кейт Міддлтон поводиться зовсім не так, як належить приблизному сім'янинові.

Раніше Фокус розповідав, чому Кейт Міддлтон і принц Вільям мають нібить неживий вигляд на офіційному портреті.