Лялька без душі: відомий мистецтвознавець розкритикував портрет Кейт Міддлтон та принца Вільяма

На думку критика, художник надто захопився тим, щоб фотографічно точно передати герцогів Кембриджських, забувши, що малював живих людей.

Не встигли в музеї Фіцвільяма Кембриджського університету в Кембриджширі представити перший спільний офіційний портрет герцога і герцогині Кембриджських, як уже з'явилася перша критика на адресу роботи художника Джеймі Корета. Свою думку щодо портрета в колонці для Daily Mail висловив відомий британський мистецтвознавець Ендрю Норман Вілсон.

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Він назвав картину мертвою, нарікаючи, що герцогиня Кембриджська, яка є втіленням життєвої сили, на портреті зведена від людини з променистою усмішкою до статусу манекена. Красива жінка стала схожа на "дивно нудну ляльку".

"Справжня герцогиня Кембриджська піднімає всім настрій своєю променистою усмішкою. Однак фігура на цій картині замислена, трохи дратівлива і насправді невпізнанна як наша Кейт. Це також зробило її тіло досить дивним у блискучій зеленій сукні. Кажуть, що камера ніколи не бреше", на мій погляд, ця картина показує, наскільки це неправда. Я поняття не маю, чи працював художник з натурних етюдів, хоча, враховуючи напружені графіки герцога та герцогині Кембриджських, я сумніваюся в цьому, оскільки створюється враження хворобливої надмірної залежності від фотографій. У спробі передати абсолютну фотографічну точність художнику вдалося зробити обидві фігури абсолютно неживими. Хороший портретист — чи то фотограф, чи то художник — бачить життя свого об'єкта", — пише він.

За словами критика, чим старшими стають королева і її наступник, принц Чарльз, тим більше небезпека, що про монархію почнуть думати як про інститут, що зживає себе. Тому створення позитивного іміджу є вкрай важливими для того, щоб вона збереглася.

"На відміну від республік світу, наша конституційна монархія є системою з людським обличчям, точніше, цілою низкою облич, від дуже старих до крихітних дітей. Ось чому мистецтво живопису, поряд із численними фотографічними зображеннями принца Вільяма та його сім'ї, грає таку важливу роль в історії. Це не просто знімки, покликані оживити газету, вони є частиною історії, яку ми розповідаємо про себе як про націю, так, у нас є поважне старе минуле, втілене у великих державних церемоніях і шанованій особистості нашої великої королеви. Але ми також національна група дивовижно різних людей з веселим і оптимістичним поглядом у майбутнє. Ось що так тепло і весело передає герцогиня Кембриджська. Вона заслуговує на більше, ніж ця неохайна, нежива, досить похмура її версія. Нині в Британії працює багато хороших художників-портретистів, багато з яких молоді, про що свідчить щорічний конкурс, організований Національною портретною галею", — підкреслює Вілсон.

Фото: Getty Images

Він наполягає на тому, що Кембриджі повинні замовити портрет у справді вартісного художника:

"Це буде не акт марнославства. Це було б проголошенням світу та майбутнім поколінням того, чому ми покладаємо на них наші сподівання на збереження конституційної монархії".

Нагадаємо, у Кембридширі Кейт Міддлтон з'явилася у дуже елегантному літньому ансамблі.