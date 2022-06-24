RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Лялька без душі: відомий мистецтвознавець розкритикував портрет Кейт Міддлтон та принца Вільяма

3533
Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям

На думку критика, художник надто захопився тим, щоб фотографічно точно передати герцогів Кембриджських, забувши, що малював живих людей.

Не встигли в музеї Фіцвільяма Кембриджського університету в Кембриджширі представити перший спільний офіційний портрет герцога і герцогині Кембриджських, як уже з'явилася перша критика на адресу роботи художника Джеймі Корета. Свою думку щодо портрета в колонці для Daily Mail висловив відомий британський мистецтвознавець Ендрю Норман Вілсон.

Він назвав картину мертвою, нарікаючи, що герцогиня Кембриджська, яка є втіленням життєвої сили, на портреті зведена від людини з променистою усмішкою до статусу манекена. Красива жінка стала схожа на "дивно нудну ляльку".

"Справжня герцогиня Кембриджська піднімає всім настрій своєю променистою усмішкою. Однак фігура на цій картині замислена, трохи дратівлива і насправді невпізнанна як наша Кейт. Це також зробило її тіло досить дивним у блискучій зеленій сукні. Кажуть, що камера ніколи не бреше", на мій погляд, ця картина показує, наскільки це неправда. Я поняття не маю, чи працював художник з натурних етюдів, хоча, враховуючи напружені графіки герцога та герцогині Кембриджських, я сумніваюся в цьому, оскільки створюється враження хворобливої надмірної залежності від фотографій. У спробі передати абсолютну фотографічну точність художнику вдалося зробити обидві фігури абсолютно неживими. Хороший портретист — чи то фотограф, чи то художник — бачить життя свого об'єкта", — пише він.

За словами критика, чим старшими стають королева і її наступник, принц Чарльз, тим більше небезпека, що про монархію почнуть думати як про інститут, що зживає себе. Тому створення позитивного іміджу є вкрай важливими для того, щоб вона збереглася.

"На відміну від республік світу, наша конституційна монархія є системою з людським обличчям, точніше, цілою низкою облич, від дуже старих до крихітних дітей. Ось чому мистецтво живопису, поряд із численними фотографічними зображеннями принца Вільяма та його сім'ї, грає таку важливу роль в історії. Це не просто знімки, покликані оживити газету, вони є частиною історії, яку ми розповідаємо про себе як про націю, так, у нас є поважне старе минуле, втілене у великих державних церемоніях і шанованій особистості нашої великої королеви. Але ми також національна група дивовижно різних людей з веселим і оптимістичним поглядом у майбутнє. Ось що так тепло і весело передає герцогиня Кембриджська. Вона заслуговує на більше, ніж ця неохайна, нежива, досить похмура її версія. Нині в Британії працює багато хороших художників-портретистів, багато з яких молоді, про що свідчить щорічний конкурс, організований Національною портретною галею", — підкреслює Вілсон.

Фото: Getty Images

Він наполягає на тому, що Кембриджі повинні замовити портрет у справді вартісного художника:

"Це буде не акт марнославства. Це було б проголошенням світу та майбутнім поколінням того, чому ми покладаємо на них наші сподівання на збереження конституційної монархії".

Нагадаємо, у Кембридширі Кейт Міддлтон з'явилася у дуже елегантному літньому ансамблі.