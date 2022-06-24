Кукла без души: известный искусствовед раскритиковал портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма

По мнению критика, художник слишком увлекся тем, чтобы фотографически точно передать герцогов Кембриджских, забыв о том, что рисовал живых людей.

Не успели в музее Фицуильяма Кембриджского университета в Кембриджшире представить первый совместный официальный портрет герцога и герцогини Кембриджских, как уже появилась первая критика в адрес работы художника Джейми Корета. Свое мнение по поводу портрета в колонке для Daily Mail высказал известный британский искусствовед Эндрю Норман Уилсон.

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Он назвал картину мертвой, посетовав, что герцогиня Кембриджская, которая является воплощением жизненной силы, на портрете низведена от человека с лучезарной улыбкой до статуса манекена. Красивая женщина стала похожа на "странно скучную куклу".

"Настоящая герцогиня Кембриджская поднимает всем настроение своей лучезарной улыбкой. Однако фигура на этой картине задумчива, немного раздражительна и на самом деле неузнаваема как наша Кейт. Это также сделало ее тело довольно странным в блестящем зеленом платье. Говорят, что камера никогда не лжет, но, на мой взгляд, эта картина показывает, насколько это неправда. Я понятия не имею, работал ли художник с натурных этюдов, хотя, учитывая напряженные графики герцога и герцогини Кембриджских, я сомневаюсь в этом, поскольку создается впечатление болезненной чрезмерной зависимости от фотографий. В попытке передать абсолютную фотографическую точность художнику удалось сделать обе фигуры совершенно безжизненными. Хороший портретист – будь то фотограф или художник – видит жизнь своего объекта", – пишет он.

По словам критика, чем старше становятся королева и ее преемник, принц Чарльз, тем больше опасность, что о монархии начнут думать как об изживающем себя институте. Поэтому создание положительного имиджа крайне важны для того, чтобы она сохранилась.

"В отличие от республик мира, наша конституционная монархия есть система с человеческим лицом, вернее, целым рядом лиц, от очень старых до крошечных детей. Вот почему искусство живописи, наряду с многочисленными фотографическими изображениями принца Уильяма и его семьи, играет такую ​​важную роль в истории. Это не просто снимки, призванные оживить газету. Они являются частью истории, которую мы рассказываем о себе как о нации. Да, у нас есть почтенное старое прошлое, воплощенное в великих государственных церемониях и в почитаемой личности нашей великой королевы. Но мы также национальная группа удивительно разных людей с веселым и оптимистичным взглядом в будущее. Вот что так тепло и весело передает герцогиня Кембриджская. Она заслуживает большего, чем эта неряшливая, неживая, довольно угрюмая ее версия. В настоящее время в Британии работает много хороших художников-портретистов, многие из которых молодые, о чем ежегодно свидетельствует конкурс, организуемый Национальной портретной галереей", – подчеркиевает Уилсон.

Фото: Getty Images

Он настаивает на том, что Кембриджи должны заказать портрет у действительно стоящего художника:

"Это будет не акт тщеславия. Это было бы провозглашением миру и будущим поколениям того, почему мы возлагаем на них наши надежды на сохранение конституционной монархии".

Напомним, в Кембридшире Кейт Миддлтон появилась в очень элегантном летнем ансамбле.