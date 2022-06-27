Офіційний представник принца Гаррі токсично "привітав" принца Вільяма із 40-річчям

Напруга між братами все більше зростає.

Офіційний представник принца Гаррі та біограф герцогів Сассекських незвичайно привітав принца Вільяма із 40-річчям. Омід Скобі опублікував токсичний допис зі зверненням до герцога Кембриджського.

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"Принц Вільям вирішив відмовитися від королівської мантри "не скаржся і не виправдовуйся". Добре. Проте нещодавно стало відомо, що він критикує принца Гаррі за обговорення сімейних проблем. Він обрав не найкращий шлях", — зазначив британський журналіст.

У публікації Скобі також поділився посиланням на свою статтю на сайті Yahoo! News, у якій біограф написав, що замість того, аби готуватися до ролі принца Вельського, герцог Кембриджський розповідає всім, як його брата "затягло у чужий світ".

Напруга між братами все більше зростає. Після переїзду принца Гаррі з дружиною Меган Маркл до США та складання королівських обов'язків зв'язки з королівською родиною Великобританії почали слабшати.

Під час Платинового ювілею на троні королеви Єлизавети Другої герцог Сассекський з дружиною та дітьми вперше після переїзду приїхав до Лондона, де його доволі холодно зустріли.

Нагадаємо, на честь 40-річчя принца Вільяма у Букінгемському палаці представили перший офіційний портрет герцога та його дружини Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про чотири таємниці іменинника, які зіпсували репутацію герцога Кембриджського.