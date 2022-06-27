Топ-5 самых модных сумок, которые можно носить летом

Правильно подобранный яркий аксессуар усилит ваш образ.

Сумка — один из главных аксессуаров любого модного образа. Она может быть как функциональным элементом гардероба, куда можно спрятать кошелек, телефон, помаду, так и просто стильной деталью.

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Фокус выбрал топ-5 трендов, которые придутся по вкусу модницам этим летом.

Мини

Хит сезона — миниатюрные сумочки сочных оттенков, которые, на первый взгляд, выглядят не практично для повседневного использования. В такие крохотные модели трудно что-то вместить. Однако они выглядят так стильно, что все равно привлекают модниц. Такие сумочки могут добавить характера образу, став яркой акцентной деталью. А высший класс — подобрать к такому аксессуару цветной тотал-лук.

Сумка-багет

Это модель была трендом прошлого летнего сезона, однако модные дизайнеры решили продлить жизнь модного аксессуара и оставили его в коллекциях в этом году. То, что кто-то может назвать недостатком, для сумки-багета скорее преимущество. Она отлично подходит для летнего гардероба, за счет своего маленького размера и оригинальной формы. Такая модель отлично подойдет к легкому платью или короткому топу с шортами. Выбирайте насыщенные оттенки, чтобы выглядеть ярко.

Сумка-ведро

Еще один стильный вариант для летнего гардероба — сумка-ведро. Название немного ассоциируется с деревенским шиком, но это только на первый взгляд. Модели выглядят ультрамодно и отлично подойдут под легкие романтичные образы или вечерние выходы. Такие сумки могут быть плетеными, чем напоминают корзинку. Звучит очень по-летнему. А яркие варианты подойдут для пляжной вечеринки. Рекомендуем также присмотреться к классическим черным, белым или серым моделям.

[ + – ] Сумка-ведро - стильное решение для летнего образа. Фото: Getty Images

[ + – ] Классические тона отлично подойдут для вечернего выхода. Фото: Getty Images

Сумка-седло

Saddle Bag принято считать классикой. Эта округлая сумка с клапаном на длинном ремешке по форме напоминает седло, за что получила свое название. Изготавливают Saddle Bag из жесткой кожи, поэтому она хорошо держит форму, благодаря чему выглядит стильно. Эту сумку носила знаменитая героиня сериала "Секс в большом городе" Керри Брэдшоу в третьем сезоне. С того момента у модели было несколько камбеков, переосмысленных дизайнерами. Поскольку винтаж 2000-х на пике популярности, Saddle Bag в этом сезоне отлично дополнит любой летний образ.

Шопер

Отличный вариант для тех, кто носит с собой не только телефон и ключи. Кроме того, такие сумки делают из экоматериалов, поэтому вариант подойдет тем, кто беспокоится об окружающей среде. Шопер удобно брать на прогулку в спортивном стиле, а также в магазин.

Фокус ранее писал, какую обувь на низком ходу выбрать этим летом. В жару под любой образ подойдут стильные сандалии или вьетнамки, а в прохладный вечер можно присмотреться к кроссовкам в сеточку или кедам. Такую обувь можно носить как под платья, так и под шорты или джинсы с футболками.

Также Фокус рассказывал про самые модные летние платья. В тренде цветочный принт, а также романтичный горошек. В таких платьях часто выходит в свет герцогиня Кембриджская, которую по праву можно назвать иконой стиля. Также в тренде этим летом длина миди. А для тех, кто любит спортивный стиль, подойдут платья-футболки.