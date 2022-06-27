Топ-5 наймодніших сумок, які можна носити влітку

Правильно підібраний яскравий аксесуар посилить ваш образ.

Сумка — один із головних аксесуарів будь-якого модного образу. Вона може бути як функціональним елементом гардеробу, куди можна сховати гаманець, телефон, помаду, так і стильною деталлю.

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Фокус вибрав топ-5 трендів, які припадуть до смаку модницям цього літа.

Міні

Хіт сезону — мініатюрні сумочки соковитих відтінків, які, на перший погляд, мають непрактичний вигляд для повсякденного використання. У такі крихітні моделі важко щось вмістити. Однак вони такі стильні, що все одно приваблюють модниць. Такі сумочки можуть додати характеру образу, ставши яскравою акцентною деталлю. А вищий клас — підібрати до такого аксесуару кольоровий тотал-лук.

Сумка-багет

Ця модель була трендом минулого літнього сезону, проте модні дизайнери вирішили продовжити життя модного аксесуара та залишили його в колекціях цього року. Те, що хтось може назвати недоліком, для сумки-багета є скоріше перевагою. Вона відмінно пасує до літнього гардеробу за рахунок свого маленького розміру й оригінальної форми. Така модель відмінно пасуватиме до легкої сукні або короткого топу з шортами. Вибирайте насичені відтінки, щоб мати яскравий вигляд.

Сумка-відро

Ще один стильний варіант для літнього гардеробу — сумка-відро. Назва трохи асоціюється із сільським шиком, але це лише на перший погляд. Моделі мають ультрамодний вигляд і відмінно пасуватимуть до легких романтичних образів чи вечірніх виходів. Такі сумки можуть бути плетеними, чим нагадують кошик. Звучить дуже по-літньому. А яскраві варіанти підійдуть для пляжної вечірки. Рекомендуємо також придивитися до класичних чорних, білих або сірих моделей.

[ + – ] Сумка-відро — стильне рішення для літнього образу Фото: Getty Images

[ + – ] Класичні тони чудово підійдуть для вечірнього виходу Фото: Getty Images

Сумка-сідло

Saddle Bag прийнято вважати класикою. Ця округла сумка з клапаном на довгому ремінці формою нагадує сідло, за що отримала свою назву. Виготовляють Saddle Bag із твердої шкіри, тому вона добре тримає форму, завдяки чому має стильний вигляд. Цю сумку носила знаменита героїня серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу в третьому сезоні. З того моменту модель мала кілька камбеків, переосмислених дизайнерами. Оскільки вінтаж 2000-х на піку популярності, Saddle Bag цього сезону відмінно доповнить будь-який літній образ.

Шопер

Відмінний варіант для тих, хто носить із собою не тільки телефон і ключі. Крім того, такі сумки роблять із екоматеріалів, тому варіант підійде тим, хто переймається довкіллям. Шопер зручно брати на прогулянку в спортивному стилі, а також у магазин.

Фокус раніше писав, яке взуття на низькому ходу вибрати цього літа. У спеку до будь-якого образу пасуватимуть стильні сандалії або в'єтнамки, а в прохолодний вечір можна придивитися до кросівок у сіточку або кедів. Таке взуття можна носити як під сукні, так і під шорти або джинси з футболками.

Також Фокус розповідав про наймодніші літні сукні. У тренді квітковий принт, а також романтичний горошок. У таких сукнях часто виходить герцогиня Кембриджська, яку по праву можна назвати іконою стилю. Також у тренді цього літа довжина міді. А для тих, хто любить спортивний стиль, підійдуть сукні-футболки.