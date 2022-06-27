Том Бачик представил идеальный маникюр для летнего отдыха

Такой маникюр освежит любой образ.

Мастер маникюра Том Бачик, которому доверяет свои ногти капризная и притязательная Дженнифер Лопес, уже давно стал самостоятельной знаменитостью, за творчеством которой следят свыше полумиллиона подписчиков. Часто он публикует свои новые работы, чтобы намекнуть модницам на последние тренды маникюра.

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Так, Бачик показал, какое покрытие идеально подойдет для жарких летних дней, освежит образ и придаст ему отпускного настроения. Он предлагает попробовать однтонное покрытие цвета глицинии, которое идеально смотрится на ногтях минделевидной формы. Кстати, на фото – рука Селены Гомес, поскольку певица также является давней клиенткой Бачика.

Кроме того, Том поделился снимком последнего маникюра для Джей Ло. Он покрыл ногти знаменитости лаком перламутрово-жемчужного цвета, создав, при кажущейся простоте, идеальное покрытие для вечеринок и красных ковровых дорожек.

Напомним, ранее Бачик продемонстрировал маникюр со стразами, а в Сети представили пять идей абстрактного покрытия, которое очень популярно летом 2022.