Том Бачик представил идеальный маникюр для летнего отдыха
Такой маникюр освежит любой образ.
Мастер маникюра Том Бачик, которому доверяет свои ногти капризная и притязательная Дженнифер Лопес, уже давно стал самостоятельной знаменитостью, за творчеством которой следят свыше полумиллиона подписчиков. Часто он публикует свои новые работы, чтобы намекнуть модницам на последние тренды маникюра.
Так, Бачик показал, какое покрытие идеально подойдет для жарких летних дней, освежит образ и придаст ему отпускного настроения. Он предлагает попробовать однтонное покрытие цвета глицинии, которое идеально смотрится на ногтях минделевидной формы. Кстати, на фото – рука Селены Гомес, поскольку певица также является давней клиенткой Бачика.
Кроме того, Том поделился снимком последнего маникюра для Джей Ло. Он покрыл ногти знаменитости лаком перламутрово-жемчужного цвета, создав, при кажущейся простоте, идеальное покрытие для вечеринок и красных ковровых дорожек.
Напомним, ранее Бачик продемонстрировал маникюр со стразами, а в Сети представили пять идей абстрактного покрытия, которое очень популярно летом 2022.