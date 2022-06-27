Том Бачик представив ідеальний манікюр для літнього відпочинку

Такий манікюр освіжить будь-який образ.

Майстер манікюру Том Бачик, якому довіряє свої нігті примхлива та вибаглива Дженніфер Лопес, уже давно став самостійною знаменитістю, за творчістю якої стежать понад пів мільйона передплатників. Часто він публікує свої нові роботи, щоби натякнути модницям на останні тренди манікюру.

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Бачик показав, яке покриття ідеально підійде для спекотних літніх днів, освіжить образ і додасть йому настрою відпустки. Він пропонує спробувати однотонне покриття кольору гліцинії, яке має ідеальний вигляд на нігтях мигдалеподібної форми. До речі, на фото — рука Селени Гомес, оскільки співачка також є давньою клієнткою Бачика.

Крім того, Том поділився знімком останнього манікюру Джей Ло. Він покрив нігті знаменитості лаком перламутрово-перлинного кольору, створивши за всієї простоти ідеальне покриття для вечірок і червоних килимових доріжок.

Нагадаємо, раніше Бачик продемонстрував манікюр зі стразами, а в мережі представили п'ять ідей абстрактного покриття, яке дуже популярне влітку 2022 року.