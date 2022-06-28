Белла Хадид показала, в чем ходить за продуктами летом 2022 (фото)

Знаменитость всегда выходит в свет в стильных образах, даже если это обыденные дела.

25-летняя американская модель Белла Хадид продемонстрировала нежный летний образ, на который точно следует обратить внимание. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда палестинского происхождения прогулялась по улицам Лос-Анджелеса, когда возвращалась из магазина с покупками.

Белла выбрала для летнего шопинга светло-розовую водолазку без рукавов и горчичные брюки на низкой талии с розовым ремнем. В качестве аксессуаров к своему аутфиту знаменитость выбрала солнцезащитные очки, маленькую черную сумочку и минималистичные серьги. На ногах звезды подиумов были белые кроссовки.

Волосы Хадид были распущены. И она в который раз демонстрирует свою новую прическу с челкой.

[ + – ] Белла Хадид в Лос-Анджелесе

Такой образ станет стильным и удобным для летних жарких дней, когда хочется выглядеть одновременно модно и чувствовать комфорт.

Напомним, Белла Хадид в последнее время часто обращается к розовым оттенкам в своих образах. Накануне супермодель палестинского происхождения посетила вечеринку в Западном Голливуде в идеальном розовом атласном платье.

Также Фокус писал о новом рекламном кампейне, в котором звездные сестры Белла и Джиджи Хадид предстали в необычных для них образах. Знаменитости "побрили" головы.