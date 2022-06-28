Белла Хадід показала, у чому ходити за продуктами влітку 2022 (фото)
Знаменитість завжди виходить у світ у стильних образах, навіть якщо це буденні справи.
25-річна американська модель Белла Хадід продемонструвала ніжний літній образ, на який точно варто звернути увагу. Про це пише Daily Mail.
Зірка палестинського походження прогулялася вулицями Лос-Анджелеса, коли поверталася з магазину з покупками.
Белла обрала для літнього шопінгу світло-рожеву водолазку без рукавів та гірчичні штани на низькій талії з рожевим ременем. Як аксесуари до свого аутфіту знаменитість обрала сонцезахисні окуляри, маленьку чорну сумочку та мінімалістичні сережки. На ногах зірки подіумів були білі кросівки.
Волосся Хадід було розпущене. І вона вкотре демонструє свою нову зачіску із чубчиком.
Такий образ стане стильним та зручним для спекотних літніх днів, коли хочеться виглядати одночасно модно та відчувати комфорт.
Нагадаємо, Белла Хадід останнім часом часто звертається до рожевих відтінках у своїх образах. Напередодні супермодель палестинського походження відвідала вечірку у Західному Голлівуді в ідеальній рожевій атласній сукні.
Також Фокус писав про новий рекламний кампейн, у якому зіркові сестри Белла та Джіджі Хадід постали у незвичних для них образах. Знаменитостям "поголили" голови.