Белла Хадід показала, у чому ходити за продуктами влітку 2022 (фото)

Знаменитість завжди виходить у світ у стильних образах, навіть якщо це буденні справи.

25-річна американська модель Белла Хадід продемонструвала ніжний літній образ, на який точно варто звернути увагу. Про це пише Daily Mail.

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Зірка палестинського походження прогулялася вулицями Лос-Анджелеса, коли поверталася з магазину з покупками.

Белла обрала для літнього шопінгу світло-рожеву водолазку без рукавів та гірчичні штани на низькій талії з рожевим ременем. Як аксесуари до свого аутфіту знаменитість обрала сонцезахисні окуляри, маленьку чорну сумочку та мінімалістичні сережки. На ногах зірки подіумів були білі кросівки.

Волосся Хадід було розпущене. І вона вкотре демонструє свою нову зачіску із чубчиком.

[ + – ] Белла Хадід у Лос-Анджелесі.

Такий образ стане стильним та зручним для спекотних літніх днів, коли хочеться виглядати одночасно модно та відчувати комфорт.

Нагадаємо, Белла Хадід останнім часом часто звертається до рожевих відтінках у своїх образах. Напередодні супермодель палестинського походження відвідала вечірку у Західному Голлівуді в ідеальній рожевій атласній сукні.

Також Фокус писав про новий рекламний кампейн, у якому зіркові сестри Белла та Джіджі Хадід постали у незвичних для них образах. Знаменитостям "поголили" голови.