Стиральные машины Whirlpool и шины Michelin уходят с российского рынка

О прекращении работы в России заявили сразу три известных мировых компании.

Российский рынок продолжают покидать западные компании. Один из крупнейших в мире производителей бытовой техники Whirlpool, которой принадлежат бренды Indesit и Hotpoint, продает российские АО "Индезит Интернешнл" и ООО "Вирлпул Рус" турецкому производителю бытовой техники Beko – компании Arcelik. Об этом сообщает Reuters.

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Как пишет издание, стоимость сделки оценивают примерно в 220 млн евро. Покупатель получит две производственные площадки в Липецке, на которых выпускают до 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.

В компании сообщают, что сделка, которая включает торговые операции Whirlpool в Казахстане и других странах СНГ, приведет к убыткам в размере от 300 до 400 миллионов долларов в текущем квартале. Также в компании добавили, что после закрытия сделки технику будут продолжать производить в Липецке под брендами Indesit, Hotpoint и Stinol.

В 2021 году Arcelik выкупила у Whirlpool ее турецкие активы за 78,3 млн евро.

Также с российского рынка уходит один из крупнейших производителей лифтов и элеваторов, финская компания Kone. Как сообщает Reuters, до конца 2022 года российское предприятие АО "КОНЕ Лифтс" планируют продать локальному менеджменту. Бизнес будет работать под другим брендом. Стоимость сделки не сообщается.

Известно, что компания снизила производственную мощность в России, остановив поставки товаров и заключения новых контрактов, после начала полномасштабной войны в Украине.

Третьей топовой компанией, которая решила отказаться от российского рынка, стал французский производитель шин Michelin. Как сообщает Reuters, российский бизнес перейдет в управление местному руководству.

"Michelin подтверждает, что технически невозможно возобновить производство, в том числе из-за проблем со снабжением, в условиях общей неопределенности", — заявила компания.

Известно, что на заводе Michelin в России работают около 750 человек. В год компания производит до 2 млн автомобильных шин.

Фокус ранее писал о том, что в июне рестораны McDonald's в России продали местному бизнесмену Александру Говору. Вместо американского фастфуда открыли сеть заведений под названием "Вкусно и точка", которое стало поводом для создания многочисленных мемов в Сети. У новой сети ресторанов также появился логотип, который напоминает лого других существующих компаний.