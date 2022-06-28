Пральні машини Whirlpool і шини Michelin йдуть з російського ринку

Про припинення роботи в Росії заявили одразу три відомі світові компанії.

Російський ринок залишають західні компанії. Один із найбільших у світі виробників побутової техніки Whirlpool, якому належать бренди Indesit і Hotpoint, продає російські АТ "Індезіт Інтернешнл" та ТОВ "Вірлпул Рус" турецькому виробнику побутової техніки Beko — компанії Arcelik. Про це повідомляє Reuters.

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Як пише видання, вартість операції оцінюють приблизно в 220 млн євро. Покупець отримає два виробничі майданчики в Липецьку, на яких випускають до 2,8 млн холодильників і пральних машин на рік.

У компанії повідомляють, що угода, яка враховує торгові операції Whirlpool у Казахстані й інших країнах СНД, призведе до збитків у розмірі від 300 до 400 мільйонів доларів цього кварталу. Також у компанії додали, що після закриття угоди техніку продовжуватимуть виробляти у Липецьку під брендами Indesit, Hotpoint і Stinol.

У 2021 році Arcelik викупила у Whirlpool її турецькі активи за 78,3 млн євро.

Також із російського ринку йде один із найбільших виробників ліфтів та елеваторів, фінська компанія Kone. Як повідомляє Reuters, до кінця 2022 року російське підприємство АТ "КОНЕ Ліфтс" планують продати локальному менеджменту. Бізнес працюватиме під іншим брендом. Вартість угоди не повідомляється.

Відомо, що компанія знизила виробничу потужність у Росії, зупинивши постачання товарів та укладання нових контрактів, після початку повномасштабної війни в Україні.

Третьою топовою компанією, яка вирішила відмовитись від російського ринку, став французький виробник шин Michelin. Як повідомляє Reuters, російський бізнес перейде в управління місцевому керівництву.

"Michelin підтверджує, що технічно неможливо відновити виробництво, зокрема через проблеми з постачанням, в умовах загальної невизначеності", — заявила компанія.

Відомо, що на заводі Michelin у Росії працюють майже 750 осіб. На рік компанія виробляє до 2 млн автомобільних шин.

Фокус раніше писав про те, що в червні ресторани McDonald's у Росії продали місцевому бізнесмену Олександру Говору. Замість американського фастфуду відкрили мережу закладів під назвою "Вкусно и точка", яка стала приводом для створення численних мемів у мережі. У новій мережі ресторанів також з'явився логотип, який нагадує логотип інших наявних компаній.