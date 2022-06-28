Надя Дорофеева похвасталась музыкальным достижением

Знаменитость получила миллионные просмотры своего нового клипа.

Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась перед своими подписчиками значительным музыкальным достижением. На своей Instagram-странице с миллионами фолловеров звезда рассказала об успехах своего нового трека.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Уже 5 млн наших общих Дум💔", — подписала отрывок из клипа Дорофеева.

3 июня 2022 Надя Дорофеева вместе с Артемом Пивоваровым выпустили совместную песню на украинском языке "Думы". Трек стал новым прочтением слов украинского писателя Тараса Шевченко. То есть меньше чем через месяц дуэтная песня набрала более 5 миллионов просмотров в YouTube.

[ + – ] Надя Дорофеева поделилась значительным музыкальным достижением

Подписчики певицы засыпали ее одобрительными комментариями и поздравлениями с очередным музыкальным достижением.

"Вы с Артемом — не просто музыканты. вы настоящие волшебники. я безгранично благодарна вам за те эмоции, которые я переживаю каждый раз, когда слушаю эту песню.❤️‍🩹", "уверенно идем к 10 миллионам", "песня просто огонь, касается глубины души", — пишут фолловеры знаменитости.

[ + – ] Совместная песня Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова

Напомним, Надя Дорофеева выпустила песню и клип с Артемом Пивоваровым.

Тем временем, бывший коллега Нади Алексей Загородний (Позитив) записал общую песню с Мишель Андраде и Алиной Паш. Артисты поблагодарили украинских защитников и защитниц.