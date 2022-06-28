Надя Дорофєєва похвалилася музичним досягненням

Знаменитість отримала мільйонні перегляди свого нового кліпу.

Українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася перед своїми підписниками значним музичним досягненням. На своїй Instagram-сторінці з мільйонами фоловерів зірка розповіла про успіхи свого нового треку.

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"Вже 5 млн наших спільних Дум💔", — підписала уривок з кліпу Дорофєєва.

3 червня 2022 Надя Дорофєєва разом з Артемом Пивоваровим випустили спільну пісню українською мовою "Думи". Трек став новим прочитанням слів українського письменника Тараса Шевченка. Тобто менше як за місяць дуетна пісня набрала понад 5 мільйонів переглядів у YouTube.

[ + – ] Надя Дорофєєва поділилася значним музичним досягненням

Підписники співачки засипали її схвальними коментарями та привітаннями з черговим музичним досягненням.

"ви з Артемом — не просто музиканти. ви справжні чарівники. я безмежно вдячна вам за ті емоції, які я переживаю кожен раз, коли слухаю цю пісню. ❤️‍🩹", "впевнено йдемо до 10 мільйонів", "пісня просто вогонь, торкається глибини душі", — пишуть фоловери знаменитості.

[ + – ] Спільна пісня Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова

Нагадаємо, Надя Дорофєєва випустила пісню та кліп з Артемом Пивоваровим.

Тим часом колишній колега Наді Олексій Загородній (Позитив) записав спільну пісню з Мішель Андраде та Аліною Паш. Артисти подякували українським захисникам та захисницям.