Мужа Кортни Кардашьян экстренно госпитализировали (фото)

Пока неизвестно, что именно произошло с барабанщиком.

46-летний американский музыкант Трэвис Баркер экстренно госпитализирован в больницу. Об этом пишет TMZ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Мужа Кортни Кардашьян доставили в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. В Сеть уже попали фото папарацци, на которых видно, как Трэвиса несут на носилках, а рядом с ним находится его возлюбленная.

Пока неизвестно, что произошло с барабанщиком, однако, судя по ночной экстренной госпитализации, что-то серьезное.

[ + – ] Кортни Кардашьян сопровождает своего мужа в больницу

Ранее муж Кортни выложил в Twitter загадочное и тревожное сообщение: "God save me" (Боже, спаси меня). После чего дочь Баркера Алабама попросила своих подписчиков в соцсетях молиться о ее отце.

Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян поженились в мае 2022. Роскошная церемония прошла в Италии, а до этого влюбленных "венчал" двойник Элвиса Пресли в Лас-Вегасе и они расписались в Санта-Барбаре. Кортни и Трэвис всего имели три дня торжества.

Напомним, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер продемонстрировали милые парные образы во время романтического свидания в Италии.

Также Фокус писал о фото и подробностях третьей, уже итальянской, церемонии бракосочетания Трэвиса Баркера и Кортни Кардашьян.