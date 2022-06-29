Чоловіка Кортні Кардаш'ян екстрено госпіталізували (фото)

Наразі невідомо, що саме сталося з барабанщиком.

46-річного американського музиканта Тревіса Баркера екстрено госпіталізували до лікарні. Про це пише TMZ.

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Чоловіка Кортні Кардаш'ян доставили у медичний центр Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі. У мережу вже потрапили фото папараці, на яких видно, як Тревіса несуть на ношах, а поруч з ним перебуває його кохана.

Наразі невідомо, що саме сталося з барабанщиком, проте, судячи з нічної екстреної госпіталізації, щось серйозне.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян супроводжує свого чоловіка до лікарні

Раніше чоловік Кортні виклав у Twitter загадковий та тривожний допис: "God save me" (Боже, врятуй мене). Після чого донька Баркера Алабама попросила своїх підписників у соцмережах молитися за її батька.

Тревіс Баркер та Кортні Кардаш'ян одружилися у травні 2022. Розкішна церемонія пройшла в Італії, а до цього закоханих "вінчав" двійник Елвіса Преслі в Лас-Вегасі і вони розписалися в Санта-Барбарі. То ж Кортні та Тревіс мали три дні торжества.

Нагадаємо, Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер продемонстрували милі парні образи під час романтичного побачення в Італії.

Також Фокус писав про фото та подробиці третьої, уже італійської, церемонії одруження Тревіса Баркера та Кортні Кардаш'ян.