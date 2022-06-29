Камилла Паркер-Боулз испугана возможным подарком внуков на свой юбилей

2022 стал богатым на урожай юбилеев для королевской семьи Великобритании.

74-летняя супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз призналась, что не разделяет вариант подарка от своих внуков на 75-летие. Об этом пишет Vogue.

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Герцогиня Корнуолльская удивлена тем, как быстро подросли ее внуки, дети Тома Паркера-Боулза и дочери Лауры Лопес.

"Девочки начинают восхищаться одеждой и макияжем, и, знаете ли, это пугает, когда вы видите, как они выходят с проколотыми ушами, с кучей новой косметики, с волосами смешного цвета", — поделилась своими впечатлениями от современного поколения молодежи жена будущего короля Великобритании.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз поженились в 2005 Фото: Instagram/@clarencehouse

Как известно, внуки герцогини предлагают ей на свое 75-летие в июле 2022 наконец проколоть уши, на что она так и не решилась за всю свою жизнь. Однако Камилла Паркер-Боулз не принимает такие подарки и не готова пробовать что-то новое.

"Этого не будет! Я не собираюсь дарить себе проколотые уши на 75-летие. Они убеждают меня, однако ничто не заставит меня проколоть мои уши", – откровенно рассказала журналистам будущая юбилярша.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз и королева Елизавета Фото: Getty Images

В 2022 в королевской семье Великобритании целый ряд юбилеев. Самым главным событием года стал Платиновый юбилей королевы Елизаветы на престоле. В начале 2022 40 лет встретила Кейт Миддлтон, недавно свое 40-летие отметил принц Уильям, а впоследствии ожидается 75-летие второй жены принца Чарльза.

Напомним, Камилла Паркер-Боулз призналась, что они с принцем Чарльзом проводят мало времени вместе.

Также Фокус писал о том, как выглядят старшие дети Камиллы Паркер-Боулз от первого брака.