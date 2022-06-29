Камілла Паркер-Боулз налякана можливим подарунком онуків на свій ювілей

2022 став багатим на врожай ювілеїв для королівської родини Великобританії.

74-річна дружина принца Чарльза Камілла Паркер-Боулз зізналася, що не поділяє варіант подарунку від своїх онуків на 75-річчя. Про це пише Vogue.

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Герцогиня Корнуолльська вражена тим, як швидко підросли її онуки, діти Тома Паркера-Боулза та доньки Лаури Лопес.

"Дівчатка починають захоплюватися одягом та макіяжем, і, знаєте, це лякає, коли ви бачите, як вони виходять з проколотими вухами, з купою нової косметики, з волоссям смішного кольору", — поділилася своїми враженнями від сучасного покоління молоді дружина майбутнього короля Великобританії.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз та принц Чарльз одружилися у 2005 Фото: Instagram/@clarencehouse

Як відомо, онуки герцогині пропонують їй на своє 75-річчя у липні 2022 нарешті проколоти вуха, на що вона не наважилася за все своє життя. Проте Камілла Паркер-Боулз не приймає таких подарунків та не готова пробувати щось нове.

"Цього не буде! Я не збираюся дарувати собі проколоті вуха на 75-річчя. Вони переконують мене, проте ніщо не змусить мене проколоти мої вуха", – відверто розповіла журналістам майбутня ювілярка.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз та королева Єлизавета Фото: Getty Images

У 2022 у королівській родині Великобританії ціла низка ювілеїв. Найголовнішою подією року став Платиновий ювілей королеви Єлизавети на престолі. На початку 2022 40 років зустріла Кейт Міддлтон, нещодавно своє 40-річчя відзначив принц Вільям, а згодом очікується 75-річчя другої дружини принца Чарльза.

Нагадаємо, Камілла Паркер-Боулз зізналася, що вони з принцом Чарльзом проводять мало часу разом.

Також Фокус писав про те, як виглядають старші діти Камілли Паркер-Боулз від першого шлюбу.