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Миша Кацурин задолго до романа с Дорофеевой показал заинтересованность ею (видео)

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Фото: nadyadorofeeva | Миша Кацурин и Надя Дорофеева

В июне 2022 пара подтвердила свои романтические отношения.

Новый возлюбленный певицы Нади Дорофеевой Михаил Кацурин задолго до их отношений продемонстрировал свой интерес артисткой.

В развлекательном YouTube-шоу "Я знаю три слова" в 2019 году киевский ресторатор соревновался с уже бывшим мужем Дорофеевой Владимиром Дантесом. Во время первого раунда, когда участники должны были назвать больше песен с предложенным словом, Владимир Гудков (Дантес) не назвал ни одной песни Нади Дорофеевой.

"А почему ты не назвал ни одной песни своей жены?" – спросил ведущий музыкального шоу. На что Дантес ответил, что ни одна композиция не пришла ему в голову.

Тем временем, Михаил Кацурин ответил, что знал несколько песен, однако решил их не называть.

"Я просто молчал, чтобы не обидеть Вову", — признался ресторатор.

Однако отметим, что Владимир Дантес во втором раунде по отрывку трека угадал песню "Вислово" группы "Время и Стекло", участницей которой до 2020 была Надя Дорофеева.

Владимир Дантес и Михаил Кацурин соревновались в музыкальном батле в 2019

Зрители шоу вернулись к видео, которому уже почти три года, и комментируют ситуацию, сложившуюся вокруг звездных супругов.

"То чувство, когда они еще не знают, что через два года Дорофеева уйдет к Кацурину", "сейчас очень забавно смотреть на них в одном кадре", "буду смеяться, если Дорофеева уйдет от Дантеса", — пишут в комментариях зрители.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин
Надя Дорофеева и Миша Кацурин
Фото: nadyadorofeeva

Владимир Дантес и Надя Дорофеева объявили о своем разводе в марте 2022. Через несколько месяцев певица подтвердила свои новые романтические отношения с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Напомним, Миша Кацурин прокомментировал отношения с Надей Дорофеевой.

Также Фокус писал о возможных романтических отношениях Владимира Дантеса и Даши Кацуриной. Бывшие лучшие друзья провоцируют слухи о своем романе общими фото и намеками.