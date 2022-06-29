Міша Кацурін задовго до роману з Дорофєєвою показав зацікавленість нею (відео)

У червні 2022 пара підтвердила свої романтичні стосунки.

Новий коханий співачки Наді Дорофєєвої Михайло Кацурін задовго до їхніх стосунків продемонстрував зацікавленість артисткою.

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У розважальному YouTube-шоу "Я знаю три слова" у 2019 київський ресторатор змагався з уже колишнім чоловіком Дорофєєвої Володимиром Дантесом. Під час першого раунду, коли учасники повинні були назвати якомога більше пісень із запропонованим словом, Володимир Гудков (Дантес) не назвав жодної пісні Наді Дорофєєвої.

"А чому ти не назвав жодної пісні своєї дружини?" — запитав ведучий музичного шоу. На що Дантес відповів, що жодна композиція не спала йому на думку.

Тим часом Михайло Кацурін відповів, що він знав кілька пісень, проте вирішив їх не називати.

"Я просто мовчав, щоб не образити Вову", — зізнався ресторатор.

Проте зазначимо, що Володимир Дантес у другому раунді за уривком треку вгадав пісню "Віслово" групи "Время и Стекло", учасником якої до 2020 була Надя Дорофєєва.

[ + – ] Володимир Дантес і Михайло Кацурін змагалися у музичному батлі у 2019

Глядачі шоу повернулися до відео, якому вже майже три роки, і коментують ситуацію, що склалася навколо зіркового подружжя.

"Те відчуття, коли вони ще не знають, що через два роки Дорофєєва піде до Кацуріна", "зараз дуже кумедно дивитися на них в одному кадрі", "буду сміятися, якщо Дорофєєва піде від Дантеса", — пишуть у коментарях глядачі.

[ + – ] Надя Дорофєєва і Міша Кацурін Фото: nadyadorofeeva

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва оголосили про своє розлучення у березні 2022. А через кілька місяців співачка підтвердила свої нові романтичні стосунки з київським ресторатором Михайлом Кацуріним.

Нагадаємо, Міша Кацурін прокоментував стосунки з Надею Дорофєєвою.

Також Фокус писав про ймовірні романтичні стосунки Володимира Дантеса і Даші Кацуріної. Колишні найкращі друзі провокують чутки про свій роман спільними фото та натяками.