Три модные летние жилетки для повседнего образа

Такой элемент гардероба можно сочетать с платьями, джинсами или шортами, а также удлиненными рубашками и футболками.

Жилетка — отличное дополнение к любому гардеробу на каждый день. С ее помощью можно сделать образ более официальным или наоборот придать ему экстравагантности. Фокус выбрал три наиболее актуальные варианта, с чем можно носить жилетку этим летом.

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Жилетка под платье

Не всем нравится, как оверсайз платья сидят на фигуре, так как они добавляют образу лишних объемов. При этом такая одежда отлично подходит для летних прогулок, поскольку не сковывает движения в жаркий сезон и позволяет телу дышать. Хорошим решением для такого случая станет сочетание воздушного объемного платья и короткой джинсовой жилетки, которая подчеркнет талию.

Кроме того джинсовая жилетка нараспашку сделает образ с платьем более расслабленным.

Также жилетку можно сочетать с джинсовой юбкой-миди и романтичной блузой с коротким рукавом.

Жилетка и рубашка

Еще один вариант подчеркнуть талию, добавив при этом строгости образу — надеть короткую джинсовую жилетку поверх объемной белой рубашки или удлиненной футболки. В обоих случаях получится стильно. Можно выбрать жилетку с плечиками, носить застегнутой или нараспашку.

Жилетка под джинсы

Для тех, кто не боится выглядеть экстравагантно, подойдет вариант короткой джинсовой жилетки на голое тело. Ее можно сочетать с модными в этом сезоне широкими джинсами на низкой посадке в стиле 90-х или шортами. Получится дерзко и притягательно. В таком наряде можно отправиться на прогулку или вечеринку.

Фокус ранее рассказывал про самые актуальные летние образы с джинсами на каждый день. В этом сезоне в моде джинсы клеш, широкие джинсы на низкой и высокой посадках, прямые джинсы классического кроя. К ним отлично подойдут белые базовые футболки, блузы с объемными рукавами-фонариками, узкие укороченные топы. Также в этом сезоне вернулись в моду рваные джинсы. А для тех, кто сторонится лишних объемов, можно подобрать скинни с воздушной блузой.

Также Фокус рассказывал о том, какая обувь на низком ходу актуальна в этом сезоне.