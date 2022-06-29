Топ-5 модных летних образов с джинсами на каждый день
Подойдут узкие топы, романтичные блузы, стильные рубашки свободного кроя, а также белые базовые футболки.
Джинсы — повседневная удобная одежда на любой случай жизни. С ними можно сочетать десятки разных вариантов гардероба, создавая стильные образы для официальных выходов, прогулок, свиданий. Фокус выбрал пять вариантов, которые подойдут на каждый день.
Узкие топы
Хит сезона — широкие джинсы палаццо с высокой талией, а также модели с низкой посадкой в стиле 90-х, с которыми отлично смотрятся короткие узкие топы. Такие сочетания уравновешивает силуэт и выглядят ультрамодно. Если выбираете образ для прохладного вечера, добавьте рубашку.
Короткие жилетки
Кроме коротких топов, особой популярностью в этом сезоне пользуются укороченные жилетки. Они тоже хорошо подходят к широким джинсам, слегка добавляя образу строгости. Жилетку можно носить как поверх рубашки или блузы, если на улице прохладно или вы собираетесь в офис, так и на голое тело, если не боитесь экспериментов.
Объемный верх
К джинсам классического прямого кроя подойдет более свободный, объемный верх. При этом длина топа, рубашки и даже свитшота может быть любой, в зависимости от ваших предпочтений. Если хотите подчеркнуть талию, выбирайте джинсы с высокой посадкой и укороченный верх с объемными рукавами.
Белые футболки
С прямыми джинсами и джинсами клеш стильно смотрятся простые белые базовые футболки. Их можно заправить или носить сверху. Также футболки могут быть с яркими принтами.
Рваные джинсы с пиджаком
Этим летом в моду вернулись забытые всеми рваные джинсы. Правда, в новом варианте. Теперь вместо старомодных рваных скинни в моде широкие модели. С такими вещами можно сочетать строгий верх, играя на контрасте. Например, выбрать к рваным широким джинсам стильный пиджак. Или наоборот надеть под грубые джинсы что-то притягательно обтягивающее или романтично воздушное.
Скинни с блузами
Скинни и зауженные джинсы хорошо сочетаются с легкими блузами с широкими рукавами или расклешенным низом, а также оверсайз футболками. Благодаря дополнительному объему ткани силуэт будет уравновешен, а образ получится по-летнему воздушным.
Фокус ранее писал о том, какую обувь на низком ходу выбрать летом. Для романтического образа подойдут сандалии гладиаторы, а под шорты и топ можно выбрать классические белые кеды.
Также Фокус рассказывал о самых модных летних платьях. В топ-5 попали платья горошек и с цветочным принтом.