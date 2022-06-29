Топ-5 модных летних образов с джинсами на каждый день

Подойдут узкие топы, романтичные блузы, стильные рубашки свободного кроя, а также белые базовые футболки.

Джинсы — повседневная удобная одежда на любой случай жизни. С ними можно сочетать десятки разных вариантов гардероба, создавая стильные образы для официальных выходов, прогулок, свиданий. Фокус выбрал пять вариантов, которые подойдут на каждый день.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Узкие топы

Хит сезона — широкие джинсы палаццо с высокой талией, а также модели с низкой посадкой в стиле 90-х, с которыми отлично смотрятся короткие узкие топы. Такие сочетания уравновешивает силуэт и выглядят ультрамодно. Если выбираете образ для прохладного вечера, добавьте рубашку.

Короткие жилетки

Кроме коротких топов, особой популярностью в этом сезоне пользуются укороченные жилетки. Они тоже хорошо подходят к широким джинсам, слегка добавляя образу строгости. Жилетку можно носить как поверх рубашки или блузы, если на улице прохладно или вы собираетесь в офис, так и на голое тело, если не боитесь экспериментов.

Объемный верх

К джинсам классического прямого кроя подойдет более свободный, объемный верх. При этом длина топа, рубашки и даже свитшота может быть любой, в зависимости от ваших предпочтений. Если хотите подчеркнуть талию, выбирайте джинсы с высокой посадкой и укороченный верх с объемными рукавами.

Белые футболки

С прямыми джинсами и джинсами клеш стильно смотрятся простые белые базовые футболки. Их можно заправить или носить сверху. Также футболки могут быть с яркими принтами.

Рваные джинсы с пиджаком

Этим летом в моду вернулись забытые всеми рваные джинсы. Правда, в новом варианте. Теперь вместо старомодных рваных скинни в моде широкие модели. С такими вещами можно сочетать строгий верх, играя на контрасте. Например, выбрать к рваным широким джинсам стильный пиджак. Или наоборот надеть под грубые джинсы что-то притягательно обтягивающее или романтично воздушное.

Скинни с блузами

Скинни и зауженные джинсы хорошо сочетаются с легкими блузами с широкими рукавами или расклешенным низом, а также оверсайз футболками. Благодаря дополнительному объему ткани силуэт будет уравновешен, а образ получится по-летнему воздушным.

Фокус ранее писал о том, какую обувь на низком ходу выбрать летом. Для романтического образа подойдут сандалии гладиаторы, а под шорты и топ можно выбрать классические белые кеды.

Также Фокус рассказывал о самых модных летних платьях. В топ-5 попали платья горошек и с цветочным принтом.