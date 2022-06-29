Топ-5 модних літніх образів із джинсами на кожен день

Підійдуть вузькі топи, романтичні блузи, стильні сорочки вільного крою та білі базові футболки.

Джинси — повсякденний зручний одяг на будь-який випадок життя. З ними можна поєднувати десятки різних варіантів гардероба, створюючи стильні образи для офіційних виходів, прогулянок, побачень. Фокус вибрав п'ять варіантів, які підійдуть на кожен день.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вузькі топи

Хіт сезону — широкі джинси палаццо з високою талією, а також моделі з низькою посадкою в стилі 90-х, з якими мають чудовий вигляд короткі вузькі топи. Такі поєднання врівноважують силует і виглядають ультрамодно. Якщо вибираєте образ для холодного вечора, додайте сорочку.

Короткі жилети

Окрім коротких топів, особливою популярністю цього сезону користуються вкорочені жилети. Вони теж добре підходять до широких джинсів, трохи додаючи образу строгості. Жилетку можна носити як поверх сорочки або блузи, якщо на вулиці прохолодно або ви збираєтеся в офіс, так і на голе тіло, якщо не боїтеся експериментів.

Об'ємний верх

До джинсів класичного прямого крою підійде вільніший, об'ємніший верх. Водночас довжина топа, сорочки й навіть світшота може бути будь-якою залежно від ваших уподобань. Якщо хочете акцентувати на талії, вибирайте джинси з високою посадкою та укорочений верх з об'ємними рукавами.

Білі футболки

З прямими джинсами та джинсами кльош мають стильний вигляд прості білі базові футболки. Їх можна заправити чи носити зверху. Також футболки можуть бути із яскравими принтами.

Рвані джинси з піджаком

Цього літа в моду повернулися забуті всіма рвані джинси. Щоправда, в новому варіанті. Тепер замість старомодних рваних скінні у моді широкі моделі. З такими речами можна поєднувати строгий вверх, граючи на контрасті. Наприклад, вибрати до рваних широких джинсів стильний піджак. Або навпаки вдягнути під грубі джинси щось привабливе, що обтягує або романтично повітряне.

Скінні з блузами

Скінні та звужені джинси добре поєднуються з легкими блузами з широкими рукавами або розкльошеним низом, а також оверсайз футболками. Завдяки додатковому об'єму тканини силует буде врівноважений, а образ вийде по-літньому повітряним.

Фокус раніше писав про те, яке взуття на низькому ходу вибрати влітку. Для романтичного образу підійдуть сандалі гладіатори, а під шорти та топ можна вибрати класичні білі кеди.

Також Фокус розповідав про наймодніші літні сукні. У топ-5 потрапили сукні горошок та з квітковим принтом.