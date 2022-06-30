Три модні літні жилети для повсякденного образу

Такий елемент гардеробу можна поєднувати з сукнями, джинсами чи шортами, а також подовженими сорочками та футболками.

Жилетка — чудовий додаток до будь-якого гардероба на кожен день. З її допомогою можна зробити образ офіційнішим або навпаки надати йому екстравагантності. Фокус вибрав три найактуальніші варіанти, з чим можна носити жилет цього літа.

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Жилетка під сукню

Не всім подобається, як оверсайз сукні сидять на фігурі, тому що вони додають образу зайвих обсягів. Водночас такий одяг відмінно підходить для літніх прогулянок, оскільки не сковує рухи в спекотний сезон і дозволяє тілу дихати. Хорошим рішенням для такого випадку стане поєднання повітряного об'ємного плаття та короткого джинсового жилета, який акцентує на талії.

Крім того, розстібнутий джинсовий жилет зробить образ із сукнею розслабленішим.

Також жилетку можна поєднувати з джинсовою спідницею-міді та романтичною блузою з коротким рукавом.

Жилетка та сорочка

Ще один варіант підкреслити талію, додавши разом з тим строгості образу — одіти короткий джинсовий жилет поверх об'ємної білої сорочки або подовженої футболки. В обох випадках вийде стильно. Можна вибрати жилетку з плечиками, носити застебнуту або розстібнуту.

Жилетка під джинси

Для тих, хто не боїться виглядати екстравагантно, підійде варіант короткої джинсової жилетки на голе тіло. Її можна поєднувати з модними цього сезону широкими джинсами на низькій посадці в стилі 90-х або шортами. Вийде зухвало і привабливо. У такому вбранні можна вирушити на прогулянку чи вечірку.

Фокус раніше розповідав про найактуальніші літні образи з джинсами на кожен день. Цього сезону в моді джинси кльош, широкі джинси на низькій та високій посадках, прямі джинси класичного крою. До них чудово підійдуть білі базові футболки, блузи з об'ємними рукавами-ліхтариками, вузькі вкорочені топи. Також цього сезону повернулися в моду рвані джинси. А для тих, хто цурається зайвих обсягів, можна підібрати скінні з повітряною блузою.

Також Фокус розповідав про те, яке взуття на низькому ходу актуальне цього сезону.