Самые модные льняные вещи, которые можно носить летом

Льняные костюмы — один из главных трендов жаркого сезона.

Одежда из льна считается самым лучшим вариантом летнего гардероба, поскольку лен обладает высокой воздухопроницаемостью и способностью отводить тепло и влагу. По этой причине многие дизайнеры создают коллекции для жаркого сезона именно из этого материала. Вещи из льна смотрятся эффектно и дорого, а дышащий материал позволяет чувствовать себя комфортно на протяжении всего дня.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

В этом году лен стал настоящим трендом. Среди популярных нарядов — широкие брюки, воздушные платья, oversize-рубашки и мягкие комплекты с шортами. Наиболее актуальными считаются натуральные оттенки — песочный, бежевый, графитовый.

Широкие брюки

В моде не первый год максимально комфортная одежда, которая не сковывает движения и позволяет дышать телу, особенно в жаркий сезон. Именно поэтому такими популярными стали широкие джинсы, а вместе с ними — свободные брюки. Особенно актуально покупать приобрести сразу брючный льняной костюм. Но можно сочетать эти предметы гардероба по отдельности с другой одеждой. Например, к льняным брюкам подойдут узкие топы, а также рубашки или футболки.

Летящие платье

Романтичные легкие платья — лучший выбор для летней прогулки. Присмотритесь к ярким оттекам. С такими платьями отлично сочетаются сандалии, вьетнамки, а также белые классические кеды или кроссовки.

Оversize-рубашки

Еще один вариант одежды из льна, которая дополнит ваш гардероб — свободная рубашка. Ее можно носить под джинсы, шорты, юбки. А также надевать сверху топа в прохладный летний вечер. Можно сочетать с платьем в качестве накидки. Кроме того, есть удлиненные льняные рубашки, которые можно носить как платья.

Комплекты с шортами

Такой вариант подойдет для пикника в парке, прогулки на велосипедах или отдыха на природе. Льняные вещи хорошо пропускают воздух, поэтому вам не будет жарко. Льняные костюмы смотрятся очень стильно, к тому же их легко сочетать с обувью и аксессуарами. К такому наряду подойдут сандалии или кроссовки, а кошелек и ключи можно положить в шопер или мини-сумочку на ремешке.

Фокус ранее рассказывал, какие жилетки актуальны в летнем сезоне.

Также Фокус писал про сумочки, которые отлично подойдут к любому наряду этим летом.