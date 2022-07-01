Штани та сукні з вітерцем. Наймодніші лляні речі на літо 2022

Лляні костюми — один із головних трендів спекотного сезону.

Одяг з льону вважається найкращим варіантом літнього гардероба, оскільки льон має високу повітропроникність і здатність відводити тепло і вологу. Тому багато дизайнерів створюють колекції для спекотного сезону саме з цього матеріалу. Речі з льону виглядають ефектно і дорого, а матеріал, що дихає, дозволяє почуватися комфортно протягом усього дня.

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Цього року льон став справжнім трендом. Серед популярних нарядів — широкі штани, повітряні сукні, oversize-сорочки та м'які комплекти із шортами. Найактуальнішими вважаються натуральні відтінки — пісочний, бежевий, графітовий.

Широкі брюки

У моді не перший рік максимально комфортний одяг, який не сковує руху та дозволяє дихати тілу, особливо у спекотний сезон. Саме тому такими популярними стали широкі джинси, а разом із ними — вільні штани. Особливо актуально купувати відразу брючний лляний костюм. Але можна поєднувати ці предмети гардероба окремо з іншим одягом. Наприклад, до лляних штанів підійдуть вузькі топи, а також сорочки чи футболки.

Літнє плаття

Романтичні легкі сукні — найкращий вибір для літньої прогулянки. Придивіться до яскравих відтінків. З такими сукнями чудово поєднуються сандалі, в'єтнамки, а також білі класичні кеди або кросівки.

Оversize-сорочки

Ще один варіант одягу з льону, який доповнить ваш гардероб, — вільна сорочка. Її можна носити під джинси, шорти, спідниці. А також надягати зверху топа у прохолодний літній вечір. Можна поєднувати із сукнею як накидку. Крім того, є подовжені лляні сорочки, які можна носити як сукні.

Комплекти з шортами

Такий варіант підійде для пікніка в парку, прогулянки на велосипедах чи відпочинку на природі. Лляні речі добре пропускають повітря, тому вам не буде спекотно. Льняні костюми виглядають дуже стильно, до того ж їх легко поєднувати із взуттям та аксесуарами. До такого наряду підійдуть сандалії чи кросівки, а гаманець та ключі можна покласти у шопер чи мінісумочку на ремінці.

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