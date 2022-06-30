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Без знаменитостей и в чужом гробу. В Москве попрощались с певцом Пьером Нарциссом

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"Тайная жена" Пьера Нарцисса на прощании

Не обошлось без скандала, на церемонию явилась "тайная" жена певца

В столице РФ наконец-то попрощались с известным певцом Пьером Нарциссом, который прославился, благодаря хиту "Шоколадный заяц". Похороны несколько раз откладывались из-за бюрократических проволочек с посольством Камеруна. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Гражданская панихида состоялась в морге при Центральной клинической больнице (ЦКБ) № 1. Одними из первых туда прибыли бывшая жена артиста — Валерия Калачева с дочерью Каролиной-Кристель. Когда журналисты уже думали, что никого из звезд не будет – пришли Яна Чурикова, Алексей Кабанов из группы "Корни" и еще парочка селебрити из 2000-х.

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Бывшая жена Валерия Калачева у гроба мужа
Фото: Комсомольская правда

Но самой неожиданной гостьей на церемонии прощания стала ведущая Ксения Грин. Она в комментарии заявила, что была "тайной женой" Пьера и собиралась за него замуж.

"Мы познакомились на съемках клипа "Ласкового мая". С 2020 года мы были близки, а незадолго до смерти я переехала к нему жить. Он ревновал меня к поклонникам, мы расстались на несколько дней, но помирились за пару дней до его смерти. Я планировала развестись и выйти за него замуж. Пьер был моим ангелом-хранителем!" — заявила женщина.

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"Тайная жена" Пьера Нарцисса
Фото: Комсомольская правда

В итоге у гроба выла небольшая свалка, так как скорбящая бывшая жена и дочь Нарцисса, были вынуждены потеснится, чтобы "тайной жене" тоже хватило места. Пикантности ситуации добавил тот факт, что Ксения уже замужем, но ради Пьера она была готова развестись.

Вышел казус и с гробом. Валерия Калачева призналась, что купила дорогой белый гроб с золотом для бывшего мужа, а мать Пьера и прочие его родственники из Камеруна его подменили.

"Камерунские родственники этот гроб исподтишка заменили на свой. Минус 200 тысяч", — рассказала Валерия, заявив, что не знает, куда делся купленный ею гроб. К слову, хоронили Пьера Нарцисса в его любимой кепке со стразами.

Сегодняшняя церемония прощания с Пьером Нарциссом была уже третьей по счету. Две предыдущие срывались: посольство Камеруна не выдало необходимые документы. Согласно закону, граждане этой страны могут иметь только одно гражданство, поэтому все вопросы по захоронению решаются через посольство.

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Прощание с Пьером Нарциссом
Фото: Комсомольская правда

И похоронам препятствовали родственники артиста, которые боялись, что его похоронят в Москве, а не на родине, как он хотел. Валерия Калачева, вдова покойного, договорилась о том, что после церемонии прощания тело Пьера Нарцисса отправят в Камерун. Деньги на транспортировку собирали среди коллег и поклонников.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался во время операции на почках 22 мая. Кроме этого он страдал от астмы и подагры.

Ранее в Москве попрощались с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым. Исполнитель хита "Белые розы" умер в ночь на 23 июня от сердечного приступа. В деревне, где он отдыхал с друзьями, скорой не оказалось, пришлось его везти дальше, в итоге, он скончался, только попав в реанимацию в московской больнице. Попрощаться с ним пришли более 14 тысяч человек.