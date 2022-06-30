RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Без знаменитостей і в чужій труні. У Москві попрощалися зі співаком П'єром Нарцисом

190
п'єр нарцис, прощання, скандал на похороні, прощання з п'єром нарцисом, похорон шоколадного зайця, похорон п'єр нарцис
"Таємна дружина" П'єра Нарциса на прощанні

Не обійшлося без скандалу, на церемонію з'явилася "таємна" дружина співака.

У столиці РФ нарешті попрощалися з відомим співаком П'єром Нарцисом, який прославився завдяки хіту "Шоколадний заєць". Похорон кілька разів відкладали через бюрократичну тяганину з посольством Камеруну. Про це повідомляє "Комсомольська правда".

Громадська панахида відбулася в морзі при Центральній клінічній лікарні (ЦКЛ) № 1. Одними з перших туди прибули колишня дружина артиста Валерія Калачова з дочкою Кароліною-Крістель. Коли журналісти вже думали, що нікого із зірок не буде, прийшли Яна Чурікова, Олексій Кабанов із гурту "Корні" та ще парочка селебріті з 2000-х.

п'єр нарцис, прощання, скандал на похороні, прощання з п'єром нарцисом, похорон шоколадного зайця, похорон п'єр нарцис
Колишня дружина Валерія Калачова біля труни чоловіка
Фото: Комсомольська правда

Але найнесподіванішою гостею на церемонії прощання стала ведуча Ксенія Грін. Вона в коментарі заявила, що була "таємною дружиною" П'єра та збиралася за нього заміж.

"Ми познайомилися на зйомках кліпу "Ласкового мая". З 2020 року ми були близькі, а незадовго до смерті я переїхала до нього жити. Він ревнував мене до шанувальників, ми розлучилися на кілька днів, але помирилися за кілька днів до його смерті. Я планувала розлучитися та вийти за нього заміж. П'єр був моїм ангелом-охоронцем!" — заявила жінка.

п'єр нарцис, прощання, скандал на похороні, прощання з п'єром нарцисом, похорон шоколадного зайця, похорон п'єр нарцис
"Таємна дружина" П'єра Нарциса
Фото: Комсомольська правда

У результаті біля труни вило невелика тиснява, тому що скорботна колишня дружина й дочка Нарциса були змушені потіснитися, щоб "таємній дружині" теж вистачило місця. Пікантності ситуації додав той факт, що Ксенія вже одружена, але заради П'єра вона була готова розлучитися.

Вийшов казус і з труною. Валерія Калачова зізналася, що купила дорогу білу труну із золотом для колишнього чоловіка, а мати П'єра й інші його родичі з Камеруну її підмінили.

"Камерунські родичі цю труну нишком замінили на свою. Мінус 200 тисяч", — розповіла Валерія, заявивши, що не знає, куди поділася куплена нею труна. До слова, ховали П'єра Нарциса в його улюбленій кепці зі стразами.

Сьогоднішня церемонія прощання з П'єром Нарцисом була вже третьою. Дві попередні зривалися: посольство Камеруну не видало потрібних документів. Відповідно до закону, громадяни цієї країни можуть мати лише одне громадянство, тому всі питання щодо поховання вирішуються через посольство.

п'єр нарцис, прощання, скандал на похороні, прощання з п'єром нарцисом, похорон шоколадного зайця, похорон п'єр нарцис
Прощання з П'єром Нарцисом
Фото: Комсомольська правда

І похорону перешкоджали родичі артиста, які боялися, що його поховають у Москві, а не на батьківщині, як він хотів. Валерія Калачова, вдова покійного, домовилася, що після церемонії прощання тіло П'єра Нарциса відправлять у Камерун. Гроші на транспортування збирали серед колег і шанувальників.

Нагадаємо, П'єр Нарцис помер під час операції на нирках 22 травня. Крім цього, він страждав від астми та подагри.

Раніше в Москві попрощалися із солістом "Ласкового мая" Юрієм Шатуновим. Виконавець хіта "Білі троянди" помер у ніч на 23 червня від серцевого нападу. У селі, де він відпочивав із друзями, швидкої не виявилося, довелося його везти далі, зрештою, він помер, лише потрапивши до реанімації в московській лікарні. Попрощатися з ним прийшли понад 14 тисяч людей.