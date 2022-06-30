Без знаменитостей і в чужій труні. У Москві попрощалися зі співаком П'єром Нарцисом

Не обійшлося без скандалу, на церемонію з'явилася "таємна" дружина співака.

У столиці РФ нарешті попрощалися з відомим співаком П'єром Нарцисом, який прославився завдяки хіту "Шоколадний заєць". Похорон кілька разів відкладали через бюрократичну тяганину з посольством Камеруну. Про це повідомляє "Комсомольська правда".

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Громадська панахида відбулася в морзі при Центральній клінічній лікарні (ЦКЛ) № 1. Одними з перших туди прибули колишня дружина артиста Валерія Калачова з дочкою Кароліною-Крістель. Коли журналісти вже думали, що нікого із зірок не буде, прийшли Яна Чурікова, Олексій Кабанов із гурту "Корні" та ще парочка селебріті з 2000-х.

[ + – ] Колишня дружина Валерія Калачова біля труни чоловіка Фото: Комсомольська правда

Але найнесподіванішою гостею на церемонії прощання стала ведуча Ксенія Грін. Вона в коментарі заявила, що була "таємною дружиною" П'єра та збиралася за нього заміж.

"Ми познайомилися на зйомках кліпу "Ласкового мая". З 2020 року ми були близькі, а незадовго до смерті я переїхала до нього жити. Він ревнував мене до шанувальників, ми розлучилися на кілька днів, але помирилися за кілька днів до його смерті. Я планувала розлучитися та вийти за нього заміж. П'єр був моїм ангелом-охоронцем!" — заявила жінка.

[ + – ] "Таємна дружина" П'єра Нарциса Фото: Комсомольська правда

У результаті біля труни вило невелика тиснява, тому що скорботна колишня дружина й дочка Нарциса були змушені потіснитися, щоб "таємній дружині" теж вистачило місця. Пікантності ситуації додав той факт, що Ксенія вже одружена, але заради П'єра вона була готова розлучитися.

Вийшов казус і з труною. Валерія Калачова зізналася, що купила дорогу білу труну із золотом для колишнього чоловіка, а мати П'єра й інші його родичі з Камеруну її підмінили.

"Камерунські родичі цю труну нишком замінили на свою. Мінус 200 тисяч", — розповіла Валерія, заявивши, що не знає, куди поділася куплена нею труна. До слова, ховали П'єра Нарциса в його улюбленій кепці зі стразами.

Сьогоднішня церемонія прощання з П'єром Нарцисом була вже третьою. Дві попередні зривалися: посольство Камеруну не видало потрібних документів. Відповідно до закону, громадяни цієї країни можуть мати лише одне громадянство, тому всі питання щодо поховання вирішуються через посольство.

[ + – ] Прощання з П'єром Нарцисом Фото: Комсомольська правда

І похорону перешкоджали родичі артиста, які боялися, що його поховають у Москві, а не на батьківщині, як він хотів. Валерія Калачова, вдова покійного, домовилася, що після церемонії прощання тіло П'єра Нарциса відправлять у Камерун. Гроші на транспортування збирали серед колег і шанувальників.

Нагадаємо, П'єр Нарцис помер під час операції на нирках 22 травня. Крім цього, він страждав від астми та подагри.

Раніше в Москві попрощалися із солістом "Ласкового мая" Юрієм Шатуновим. Виконавець хіта "Білі троянди" помер у ніч на 23 червня від серцевого нападу. У селі, де він відпочивав із друзями, швидкої не виявилося, довелося його везти далі, зрештою, він помер, лише потрапивши до реанімації в московській лікарні. Попрощатися з ним прийшли понад 14 тисяч людей.