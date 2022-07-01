59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников (фото)

Актриса уже неоднократно участвовала в рекламе купальников вместе со своими дочерьми.

Американская актриса Деми Мур опубликовала в Instagram новый снимок, где позирует в черном топе от бикини с узорчатой ​​отделкой и отстрочкой сбоку. При этом знаменитость выглядит очень естественной и посвежевшей.

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"Немного веселья для солнца, скоро ❤️ Я работаю над чем-то особенным с @AndieSwim и не могу дождаться, чтобы поделиться этим со всем миром!", – говорится в подписи к снимку.

Таким образом Деми намекает на новую коллекцию купальников, которая вот-вот должна появится в продаже. Среди тех, кто поставил лайк публикации, – нынешняя жена бывшего мужа Деми Мур Брюса Уиллиса Эмма Хеминг.

Поклонники артистки поспешили прокомментировать пост знаменитости.

"Мы ждем этого, красавица Деми", "Большой фанат! Ты выглядишь потрясающе!!", "Красиво, как всегда", – пишут они под публикацией.

Ранее Деми уже участвовала в кампании бренда купальников, снявшись в рекламе вместе со своими дочерьми Румер, Скаут и Таллулой Уиллис. О той фотосессии актриса напомнила снимком, опубликованным еще в начале июня. На нем мать и дочери одеты в одинаковые купальники.

Напомним, недавно Деми Мур представила миру своего нового бойфренда, который моложе ее на 13 лет, а также показала, кого берет с собой на съемки.