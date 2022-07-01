59-річна Демі Мур знялася в рекламі купальників (фото)

Акторка вже неодноразово брала участь у рекламі купальників разом із дочками.

Американська акторка Демі Мур опублікувала в Instagram новий знімок, де позує в чорному топі від бікіні з візерунковим оздобленням та відстрочкою збоку. Водночас знаменитість виглядає дуже природною та посвіжілою.

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"Трохи веселощів для сонця, скоро ❤️ Я працюю над чимось особливим з @AndieSwim і не можу дочекатися, щоб поділитися цим з усім світом!", — йдеться в підписі до світлини.

Так Демі натякає на нову колекцію купальників, яка ось-ось має з'явитися у продажу. Серед тих, хто поставив лайк публікації, — нинішня дружина колишнього чоловіка Демі Мур Брюса Вілліса Емма Гемінґ.

Шанувальники акторки поспішили прокоментувати пост знаменитості.

"Ми чекаємо на це, красуня Демі", "Великий фанат! Ти виглядаєш приголомшливо!!", "Гарно, як завжди", — пишуть вони під публікацією.

Раніше Демі вже брала участь у кампанії бренду купальників, знявшись у рекламі разом зі своїми дочками Румер, Скаут та Таллулою Вілліс. Про ту фотосесію акторка нагадала знімком, опублікованим ще на початку червня. На ньому мати та дочки одягнені в однакові купальники.

Нагадаємо, нещодавно Демі Мур представила світові свого нового бойфренда, який молодший за неї на 13 років, а також показала, кого бере з собою на зйомки.