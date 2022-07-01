Меган Маркл высказалась о запрете абортов в США

Герцогиню полностью поддерживает муж.

Жена принца Гарри Меган Маркл выразила свое видение запрета абортов в США. Об этом пишет People.

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Герцогиня Сассекская, которая в 2020 году перебралась в Америку вместе с мужем и сыном, выступает против отмены права женщин на собственное тело. По словам Меган Маркл, королевский внук принц Гарри поддерживает свою жену в этом вопросе.

"Мой муж с гневом отреагировал на решение Верховного суда. Мужчинам нужно быть громкими в этот момент, потому что это решения, которое влияет на отношения, семьи и сообщества в целом. Они могут быть ориентированы на женщин, но последствия влияют на всех нас. Мы с мужем много говорили об этом последние несколько дней. Он тоже феминист", — откровенно рассказала 40-летняя герцогиня.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Мать двоих детей считает, что нельзя ущемлять женщин в правах на собственное тело, а это решение касается в первую очередь физической безопасности женщин.

"Это также касается экономической справедливости, индивидуальной автономии и того, кем мы являемся. Никого нельзя заставлять принимать решение, которое они не хотят принимать, или которое ставит под угрозу их собственную жизнь", — добавила экс-актриса.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри воспитывают двоих детей — сына Арчи и дочь Лилибет Диану, родившуюся в июне 2021. Накануне девочка впервые познакомилась со своей королевской семьей в период Платинового юбилея королевы Елизаветы Второй на престоле.

Напомним, Меган Маркл планирует построить политическую карьеру в США. Однако республиканцы не разделяют решения герцогини.

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