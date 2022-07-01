Меган Маркл висловилася щодо заборони абортів у США

Герцогиню повністю підтримує її чоловік.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл висловила своє бачення заборони абортів у США. Про це пише People.

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Герцогиня Сассекська, яка у 2020 перебралася до Америки разом з чоловіком та сином, виступає проти скасування права жінок на власне тіло. За словами Меган Маркл, королівський онук принц Гаррі підтримує свою дружину в цьому питанні.

"Мій чоловік із гнівом відреагував на рішення Верховного суду. Чоловікам потрібно бути гучними в цей момент, тому що це рішення, які впливають на стосунки, сім'ї та спільноти загалом. Вони можуть бути орієнтовані на жінок, але наслідки впливають на всіх нас. Ми з чоловіком багато говорили про це останні кілька днів. Він також фемініст", — відверто розповіла 40-річна герцогиня.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Мати двох дітей вважає, що не можна обмежувати жінок у правах на власне тіло, а це рішення стосується в першу чергу фізичної безпеки жінок.

"Це також стосується економічної справедливості, індивідуальної автономії та того, ким ми є суспільством. Нікого не можна змушувати приймати рішення, яке вони не хочуть приймати, або яке ставить під загрозу їхнє власне життя", — додала ексакторка.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися у 2018 Фото: Getty Images

Меган Маркл та принц Гаррі виховують двох дітей — сина Арчі та доньку Лілібет Діану, яка народилася у червні 2021. Напередодні дівчинка вперше познайомилася із своєю королівською родиною у період Платинового ювілею королеви Єлизавети на престолі.

Нагадаємо, Меган Маркл планує будувати політичну кар'єру у США. Проте республіканці не поділяють рішення герцогині.

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