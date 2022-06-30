Епізод для "Корони": республіканці висміяли політичні амбіції Меган Маркл

Останні заяви герцогині Сассекської розцінені республіканцями як спроба набрати політичну вагу.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка раніше заявляла про те, що планує похід у політику, а нещодавно виступила проти рішення Верховного суду про скасування справи Роу проти Вейда в США, що передбачала конституційне право жінок на аборт, і збиралася взяти участь у Вашингтоні в акції протесту, стала об'єктом критики з боку представників Республіканської партії, пише Daily Mail.

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Герцогиня Сассекська разом із 88-річною активісткою Глорією Стайнею в інтерв'ю Vogue не лише засудила вердикт суддів, а й закликала людей проголосувати на проміжних виборах у листопаді.

"Це просто ще одна спроба колишніх членів королівської родини вставити свою британську драму в американську політику. Я не вважаю, що когось на цьому боці струмка хвилює думка Меган Маркл про вбивство немовлят. Однак, я думаю, що її балотування на пост президента було б чудовим епізодом для "Корони" (серіал про життя британської королівської родини)", — заявила у відповідь на слова Меган членкиня палати представників Ліза Макклейн.

"Я думаю, що американці ясно дали зрозуміти у 1776 році, що вони не хочуть, щоб члени британської королівської родини приймали рішення за них", — додав член палати представників Бадді Картер.

Про те, що Маркл готується до політичної кар'єри, може свідчити те, що нещодавно вона найняла Міранду Барбот, колишню помічницю колишнього президента Барака Обами, яка відіграла ключову роль у його успішній кампанії з переобрання у 2012 році.

У 2020 році Сассексів звинуватили у "порушенні" умов угоди "Мегзіт" після того, як вони неодноразово закликали американців голосувати на президентських виборах. Їхня риторика розцінена як антитрампівська. На думку самого Трампа та його прихильників, пара намагалася мобілізувати виборців з-поміж своїх прихильників, що чимало допомогло програшу кандидата від республіканців. Трамп навіть пообіцяв поборотися за верховенство в Білому домі 2024 року, якщо Меган вирішить подавати свою кандидатуру на пост президента США.

Минулого місяця Меган також зафрахтувала приватний літак, щоб злітати до Техасу, де поклала букет білих "мирних" троянд до меморіалу 19 дітей та двох вчителів, убитих у початковій школі Робба, але публічно не говорила про контроль над зброєю. Крім того, нещодавно вона виступила за покращення прав жінок на відпустку для догляду за дитиною.

Політичні амбіції Меган вже давно обговорюються відтоді, як вона та Гаррі емігрували з Великобританії, включаючи заяви про те, що вона "серйозно розгляне" можливість балотуватися на пост президента, якщо її чоловік відмовиться від свого королівського титулу. А два роки тому подруга герцогині розповіла журналу Vanity Fair, що одна з причин, через яку вона не відмовилася від американського громадянства, коли вийшла заміж за члена королівської родини, полягала в тому, що вона змогла залишити за собою можливість зайнятися політикою.

Чутки явно знайшли відгук у Вашингтоні, де сестра президента Байдена, 76-річна Валері, нещодавно запросила герцогиню вступити до Демократичної партії і заявила, що вона "звичайно" стане хорошим кандидатом у президенти.

Якби вона виграла президентські вибори, то стала б першою жінкою-президентом США та другим небілим головою Овального кабінету після Барака Обами.

Нагадаємо, Маркл заявила, що її чоловік проти скасування права жінок на аборти.