Эпизод для "Короны": республиканцы высмеяли политические амбиции Меган Маркл

Последние заявления герцогини Сассекской расценены республиканцами как попытка набрать политический вес.

Жена принца Гарри Меган Маркл, ранее заявлявшая о том, что планирует поход в политику, а недавно выступившая против решения Верховного суда об отмене дела Роу против Уэйда в США, предусматривавшего конституционное право женщин на аборт, и собирающаяся поучаствовать в Вашингтоне в акции протеста, стала объектом критики со стороны представителей Республиканской партии, пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Герцогиня Сассекская вместе с 88-летней активисткой Глорией Стайнем в интервью Vogue не только осудила вердикт судей, но и призвала людей проголосовать на промежуточных выборах в ноябре.

"Это просто еще одна попытка бывших членов королевской семьи вставить свою британскую драму в американскую политику. Я не считаю, что кого-то по эту сторону пруда волнует мнение Меган Маркл об убийстве младенцев. Тем не менее, я думаю, что ее баллотирование на пост президента было бы отличным эпизодом для "Короны" (сериал о жизни британской королевской семьи)", – заявила в ответ на слова Меган член палаты представителей Лиза Макклейн.

"Я думаю, что американцы ясно дали понять в 1776 году, что они не хотят, чтобы члены британской королевской семьи принимали решения за них", – добавил член палаты представителей Бадди Картер.

О том, что Маркл готовится к политической карьере, может свидетельствовать то, что недавно она наняла Миранду Барбот, бывшую помощницу бывшего президента Барака Обамы, которая сыграла ключевую роль в его успешной кампании по переизбранию в 2012 году.

В 2020 году Сассексов обвинили в "нарушении" условий сделки "Мегзит" после того, как они неоднократно призывали американцев голосовать на президентских выборах. Их риторика была расценена как антитрамповская. По мнению самого Трампа и его сторонников, пара пыталась мобилизовать избирателей из числа своих сторонников, что немало поспообствовало проигрышу кандидата от республиканцев. Трамп даже пообещал побороться за главенство в Белом доме в 2024 году, если Меган решит подавать свою кандидатуру на пост президента США.

В прошлом месяце Меган также зафрахтовала частный самолет, чтобы слетать в Техас, где возложила букет белых "мирных" роз к мемориалу 19 детям и двум учителям, убитым в начальной школе Робба, но публично не говорила о контроле над оружием. Кроме того, недавно она выступила за улучшение прав женщин на отпуск по уходу за ребенком.

Политические амбиции Меган уже давно обсуждаются с тех пор, как она и Гарри эмигрировали из Великобритании, включая заявления о том, что она "серьезно рассмотрит" возможность баллотироваться на пост президента, если ее муж откажется от своего королевского титула. А два года назад подруга герцогини рассказала журналу Vanity Fair, что одна из причин, по которой она не отказалась от американского гражданства, когда вышла замуж за члена королевской семьи, заключалась в том, что она смогла оставить за собой возможность заняться политикой.

Слухи явно нашли отклик в Вашингтоне, где сестра президента Байдена, 76-летняя Валери, недавно пригласила герцогиню вступить в Демократическую партию и заявила, что она "конечно" станет хорошим кандидатом в президенты.

Если бы она выиграла президентские выборы, то стала бы первой женщиной-президентом США и вторым небелым главой Овального кабинета после Барака Обамы.

Напомним, Маркл заявила, что ее муж против отмены права женщин на аборты.