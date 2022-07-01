Елизавета II не ожидала, что принц Гарри назовет свою дочку Лилибет

Королева думала, что девочку назовут Елизавета, и не знала, что герцог и герцогиня Сассекские выбрали в качестве имени детское прозвище Ее Величества.

Королева Великобритании была уверена, что принц Гарри и Меган Маркл назовут свою дочь Елизавета, а не Лилибет. Это казалось ей логичным, после того как принц Гарри незадолго до рождения дочери позвонил и сказал, что хочет назвать малышку в честь бабушки. Об этом рассказал друг принца Чарльза, знаменитый дизайнер интерьеров королевской семьи Ники Хаслам в подкасте The Third Act, пишет Daily mail. По его словам, Ее Величество была ошеломлена, когда узнала, что внук выбрал в качестве имени детское прозвище королевы — Лилибет.

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"Я слышал, как он [Гарри] позвонил ей и сказал: "Мы хотим назвать нашу дочь в честь тебя, бабушка". Она сказала: "Как мило с твоей стороны, спасибо", думая, что это будет Элизабет. Итак, они получили разрешение, но не назвали имя" — сказал Хаслам.

Дизайнер также удивился, почему принц Гарри и Меган Маркл не назвали свою дочку в честь матери Меган Дории Рэгланд.

"Почему же они не назвали эту малышку Дорией? Это самое красивое имя" — добавил Хаслам.

По информации издания, представитель герцога и герцогини не стал комментировать заявление Хаслама.

Известно, что после того как королевский корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд заявил в прошлом году, что принц Гарри и Меган Маркл не спрашивали королеву, могут ли они использовать ее фамильное имя, Сассекские назвали историю "ложной и клеветнической"

Их представитель отмечал, что принц Гарри поговорил со своей семьей, а бабушка была первой, кому он сообщил о том, что хочет назвать дочку в ее честь.

"Если бы она не поддержала, они бы не использовали это имя" — говорил представитель герцога.

Для Елизаветы II имя Лилибет имеет особое значение, так как это ее детское прозвище. Кроме того, так королеву называл ее покойный муж, принц Филлип.

Ранее Фокус писал о том, что в прошлом месяцы Елизавета II впервые познакомилась со своей правнучкой Лилибет, когда герцог и герцогиня Сассекские приехали в Великобританию, чтобы присоединиться к королевской семье во время празднования юбилея правления Ее Величества. О том, как прошла встреча бабушки и правнучки, в Букингемском дворце почти ничего не рассказали. Зато известно, как эмоционально встретил своих внуков принц Чарльз.