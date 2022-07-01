Єлизавета II не очікувала, що принц Гаррі назве свою доньку Лілібет

Королева думала, що дівчинку назвуть Єлизавета, і не знала, що герцог і герцогиня Сассекські обрали як ім'я дитяче прізвисько Її Величності.

Королева Великобританії була впевнена, що принц Гаррі та Меган Маркл назвуть свою дочку Єлизавета, а не Лілібет. Це здавалося їй логічним після того, як принц Гаррі незадовго до народження доньки зателефонував і сказав, що хоче назвати дитину на честь бабусі. Про це розповів друг принца Чарльза, знаменитий дизайнер інтер'єрів королівської родини Нікі Гаслам у подкасті The Third Act, пише Daily Мail. За його словами, Її Величність була приголомшена, коли дізналася, що онук вибрав як ім'я дитяче прізвисько королеви — Лілібет.

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"Я чув, як він [Гаррі] подзвонив їй і сказав: "Ми хочемо назвати нашу дочку на честь тебе, бабусю". Вона сказала: "Як мило з твого боку, дякую", — думаючи, що це буде Елізабет. Отже, вони отримали дозвіл, але не назвали ім'я", — сказав Гаслам.

Дизайнер також здивувався, чому принц Гаррі та Меган Маркл не назвали свою доньку на честь матері Меган Дорії Регланд.

"Чому ж вони не назвали цю малу Дорією? Це найкрасивіше ім'я", — додав Гаслам.

За інформацією видання, представник герцога та герцогині не став коментувати заяву Гаслама.

Відомо, що після того, як королівський кореспондент "Бі-бі-сі" Джонні Даймонд заявив минулого року, що принц Гаррі та Меган Маркл не питали королеву, чи можуть вони використовувати її прізвище, Сассекські назвали історію "хибною та наклепницькою"

Їхній представник зазначав, що принц Гаррі поговорив зі своєю родиною, а бабуся була першою, кому він повідомив про те, що хоче назвати доньку на її честь.

"Якби вона не підтримала, вони не використовували б це ім'я", — говорив представник герцога.

Для Єлизавети II ім'я Лілібет має особливе значення, оскільки це її дитяче прізвисько. Крім того, так королеву називав її покійний чоловік, принц Філліп.

Раніше Фокус писав про те, що минулого місяця Єлизавета II вперше познайомилася зі своєю правнучкою Лілібет, коли герцог і герцогиня Сассекські приїхали до Великобританії, щоб приєднатися до королівської родини під час святкування ювілею правління Її Величності. Про те, як відбулася зустріч бабусі та правнучки, у Букінгемському палаці майже нічого не розповіли. Проте відомо, як емоційно зустрів своїх онуків принц Чарльз.