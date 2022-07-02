Моргенштерн возвращается в Россию

Певец покинул территорию РФ в 2021 году.

24-летний российский певец Моргенштерн вернулся в Россию. Об этом музыкант рассказал своим миллионам подписчиков в Instagram.

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Алишер Валеев показал билеты на самолет Прага-Москва и пригласил фанатов в свой ресторан в Москве.

"Бронируйте столики в Kaif на завтра. Кажется, что-то будет", — обратился к своим фолловерам российский музыкант.

Однако отметим, что накануне Моргенштерн рассказал подписчикам о закрытии своего ресторана из-за проблем с правоохранительными органами.

Позже рэпер опубликовал фото из аэропорта Домодедово в Москве и кадры машины у заправки.

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Напомним, Моргенштерн покинул Россию еще в 2021 году после обвинений со стороны Следственного комитета РФ в пропаганде запрещенных веществ. После 24 февраля 2022 артист осудил военную агрессию РФ на территории Украины и попал в списки иноагентов на своей родине.

Также Фокус писал о разводе Моргенштерна и его жены Дилары. Пара объявила о своем разрыве через несколько месяцев после свадьбы. Экс-супруга рэпера назвала свои причины краха их отношений.