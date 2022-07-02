Моргенштерн повертається в Росію

Співак покинув територію РФ у 2021.

24-річний російський співак Моргенштерн повернувся до Росії. Про це музикант розповів своїм мільйонам підписників в Instagram.

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Алішер Валєєв показав квитки на літак Прага-Москва та запросив фанатів до свого ресторану у Москві.

"Бронюйте столики в Kaif на завтра. Здається, щось буде", — звернувся до своїх фоловерів російський музикант.

Проте зазначимо, що напередодні Моргенштерн розповів підписникам про закриття свого ресторану через проблеми з правоохоронними органами.

Пізніше репер опублікував фото з аеропорту Домодедово у Москві та кадри машини біля заправки.

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Нагадаємо, Моргенштерн покинув Росію ще в 2021 році після звинувачень з боку Слідкому РФ у пропаганді заборонених речовин. Після 24 лютого 2022 артист засудив військову агресію на територію України та потрапив у списки іноагентів на своїй батьківщині.

Також Фокус писав про розлучення Моргенштерна та його дружини Ділари. Пара оголосила про свій розрив за кілька місяців після весілля. Ексдружина репера назвала свої причини краху їхніх стосунків.