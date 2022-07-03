Высокая талия и спортивный шик. Топ-5 стильных летних образов с шортами

В тренде шорты-бермуды, джинсовые шорты с высокой талией, а также велосипедки и боксеры.

Шорты — популярный вариант летней одежды, который есть в гардеробе любой модницы. В этом сезоне актуальны модели слегка удлиненного свободного кроя. Среди трендов бермуды, джинсовые шорты с высокой талией, боксеры. А для модниц, которые не боятся экспериментов, рекомендуем присмотреться к вязаным шортам, которые подойдут для пляжной вечеринки, а также велосипедкам.

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Бермуды

Такие модели очень популярны в жарком сезоне, так как они проходят офисный дресс-код, а также стильно смотрятся с футболками и топами для любого варианта прогулок. Чаще всего шорты-бермуды делают из легкой костюмной ткани и сочетают с блузами, топами, блейзерами. В качестве обуви можно выбрать сандалии или туфли-лодочки. Все зависит от ваших предпочтений. Подойдут также кроссовки или кеды.

Велосипедки

Такие шорты у многих ассоциируются с занятием спортом. Однако они покорили модные подиумы еще в прошлом году. И с того момента стали частью летнего гардероба многих модниц. Если не знаете, как вписать велосипедки в повседневную жизнь, попробуйте сочетать их с удлиненной классической белой рубашкой и босоножками или остановиться на простом варианте — футболке с принтом и кроссовках.

Джинсовые шорты с высокой талией

Универсальный вариант на любой случай жизни в жаркий сезон. Джинсовые шорты можно носить с коротким топом, рубашкой, блузой, футболками. Модели с высокой талией очень удобные, не стесняют движений, подчеркивают талию и смотрятся стильно. Кроме классического джинсового цвета, присмотритесь к ярким оттенкам. Они выглядят по-летнему празднично.

Боксеры

Женские шорты-боксеры — еще один вариант удобной одежды на каждый день. Их можно носить с футболками и майками, дополнив образ кедами или кроссовками для дневной прогулки. Или сочетать с рубашкой и босоножками на каблуке — получится наряд для вечернего выхода. Можете добавить пиджак или джинсовую куртку в прохладный день, будет смотреться стильно.

Вязаные шорты

Интересный выбор для пляжной вечеринки или прогулки по городу в жаркие дни. В этом сезоне особенно популярны удлиненные шорты с вязанными узорами или "косами", а также короткие модели с крупной вязкой. Они сочетаются с любой одеждой и обувью, так что можно комбинировать множество вариантов. Также актуальны в этом сезоне вязаные костюмы — короткий топ и шорты с яркими узорами.

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