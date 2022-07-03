Висока талія та спортивний шик. Топ-5 стильних літніх образів із шортами

У тренді шорти-бермуди, джинсові шорти з високою талією, велосипедики та боксери.

Шорти — популярний варіант літнього одягу, який є в гардеробі будь-якої модниці. Цього сезону актуальні моделі злегка подовженого вільного крою. Серед трендів — бермуди, джинсові шорти з високою талією, боксери. А для модниць, які не бояться експериментів, рекомендуємо придивитися до в'язаних шортів, які підійдуть для пляжної вечірки, а також велосипедок.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Бермуди

Такі моделі дуже популярні в спекотному сезоні, тому що вони проходять офісний дрес-код, а також мають стильний вигляд із футболками й топами для будь-якого варіанта прогулянок. Найчастіше шорти-бермуди роблять із легкої костюмної тканини та поєднують із блузами, топами, блейзерами. Як взуття можна вибрати сандалі або туфлі-човники. Все залежить від ваших уподобань. Пасуватимуть також кросівки чи кеди.

Велосипедки

Такі шорти в багатьох асоціюються із заняттям спортом. Однак вони підкорили модні подіуми ще торік. І з того моменту стали частиною літнього гардеробу багатьох модниць. Якщо не знаєте, як вписати велосипеди в повсякденне життя, спробуйте поєднувати їх із подовженою класичною білою сорочкою та босоніжками або зупинитися на простому варіанті — футболці з принтом і кросівках.

Джинсові шорти з високою талією

Універсальний варіант на будь-який випадок життя в спекотний сезон. Джинсові шорти можна носити з коротким топом, сорочкою, блузою, футболками. Моделі з високою талією дуже зручні, не обмежують рухів, підкреслюють талію та мають стильний вигляд. Окрім класичного джинсового кольору, придивіться до яскравих відтінків. Вони мають по-літньому урочистий вигляд.

Боксери

Жіночі шорти-боксери — ще один варіант зручного одягу на кожен день. Їх можна носити з футболками та майками, доповнивши образ кедами чи кросівками для денної прогулянки. Або поєднувати з сорочкою та босоніжками на підборах — вийде вбрання для вечірнього виходу. Можете додати піджак або джинсову куртку в прохолодний день, це матиме стильний вигляд.

В'язані шорти

Цікавий вибір для пляжної вечірки або прогулянки містом у спекотні дні. Цього сезону особливо популярні подовжені шорти з в'язаними візерунками або "косами", а також короткі моделі з великою в'язкою. Вони поєднуються з будь-яким одягом і взуттям, так що можна комбінувати безліч варіантів. Також актуальні цього сезону в'язані костюми — короткий топ і шорти з яскравими візерунками.

Фокус раніше розповідав про наймодніші лляні речі цього літа.

Також Фокус писав, яке взуття на низькому ходу актуальне цього сезону.