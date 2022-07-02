Голубые тени и массивная укладка. Ким Кардашьян вернулась в 80-е (фото)

Знаменитость представила новую капсулу купальников своего бренда.

41-летняя американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян превратилась в модель из 80-х. Снимками с новой фотосессии звезда поделилась на своей Instagram-странице с сотнями миллионов подписчиков.

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Одна из клана Кардашьян представила новую линейку купальников своего бренда одежды. Изюминкой капсулы стала металлизированная ткань изделий.

В фотосессии для рекламного кампейна американская знаменитость позирует в довольно неожиданном образе. 41-летняя Ким предстала с пышной укладной, ярким макияжем с голубыми тенями и массивными аксессуарами.

Снимки в стиле 80-х создавала британская фотограф Надя Ли Коэл.

[ + – ] Ким Кардашьян в образе модели из 80-х

Кардашьян позировала у бассейна и пальм.

"Вскоре: Новые @SKIMS METALLIC. Релиз в среду, 6 июля, в 9:00", — отметила бизнесвумен

Поклонники модели засыпали ее одобрительными комментариями и комплиментами.

"Очень горячо", "просто икона", "не могу налюбоваться этими кадрами", — пишут фолловеры Ким.

[ + – ] Ким Кардашьян в образе модели из 80-х

В начале 2022 SKIMS было включено в список 100 самых влиятельных компаний в мире, по версии журнала Time.

Напомним, 41-летняя Ким Кардашьян кардинально изменила имидж и лишилась своих длинных волос.

Также Фокус писал о самом трендовом купальнике лета 2022, который продемонстрировала Ким Кардашьян.