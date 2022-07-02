Блакитні тіні та масивна укладка. Кім Кардаш'ян повернулася у 80-і (фото)
Знаменитість представила нову капсулу купальників свого бренду.
41-річна американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян перевтілилася на модель з 80-х. Знімками з нової фотосесії зірка поділилася на своїй Instagram-сторінці із сотнями мільйонів підписників.
Одна з клану Кардаш'ян представила нову лінійку купальників свого бренду одягу. Родзинкою капсули є металізована тканина виробів.
У фотосесії для рекламного кампейну американська знаменитість позує в доволі несподіваному образі. 41-річна Кім постала з пишною укладною, яскравим макіяжем з блакитними тінями та масивними аксесуарами.
Знімки у стилі 80-х творила британська фотографиня Надя Лі Коел.
Кардаш'ян позувала біля басейну та пальм.
"Незабаром: Нові @SKIMS METALLIC. Виходить у середу, 6 липня, о 9:00", — зазначила бізнесвумен
Прихильники моделі засипали її схвальними коментарями та компліментами.
"Дуже гаряче", "просто ікона", "не можу налюбуватися цими кадрами", — пишуть фоловери Кім.
На початку 2022 SKIMS було включено до списку 100 найвпливовіших компаній у світі, за версією журналу Time.
Нагадаємо, 41-річна Кім Кардаш'ян кардинально змінила імідж та позбулася свого довгого волосся.
Також Фокус писав про найтрендовіший купальник літа 2022, який продемонструвала Кім Кардаш'ян.