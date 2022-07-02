Блакитні тіні та масивна укладка. Кім Кардаш'ян повернулася у 80-і (фото)

Знаменитість представила нову капсулу купальників свого бренду.

41-річна американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян перевтілилася на модель з 80-х. Знімками з нової фотосесії зірка поділилася на своїй Instagram-сторінці із сотнями мільйонів підписників.

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Одна з клану Кардаш'ян представила нову лінійку купальників свого бренду одягу. Родзинкою капсули є металізована тканина виробів.

У фотосесії для рекламного кампейну американська знаменитість позує в доволі несподіваному образі. 41-річна Кім постала з пишною укладною, яскравим макіяжем з блакитними тінями та масивними аксесуарами.

Знімки у стилі 80-х творила британська фотографиня Надя Лі Коел.

[ + – ] Кім Кардаш'ян в образі моделі з 80-х

Кардаш'ян позувала біля басейну та пальм.

"Незабаром: Нові @SKIMS METALLIC. Виходить у середу, 6 липня, о 9:00", — зазначила бізнесвумен

Прихильники моделі засипали її схвальними коментарями та компліментами.

"Дуже гаряче", "просто ікона", "не можу налюбуватися цими кадрами", — пишуть фоловери Кім.

[ + – ] Кім Кардаш'ян в образі моделі з 80-х

На початку 2022 SKIMS було включено до списку 100 найвпливовіших компаній у світі, за версією журналу Time.

Нагадаємо, 41-річна Кім Кардаш'ян кардинально змінила імідж та позбулася свого довгого волосся.

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