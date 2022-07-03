"Юра, прощай". Жена продюсера Юрия Бардаша, возможно, уходит от него

После скандальных заявлений Юрия Бардаша об Украине и ВСУ, его жена выставила в Instagram неоднозначную фотографию.

Лиза Бардаш, возможно, разводится со своим мужем, известным украинским продюсером Юрием Бардашем. По крайней мере такой вывод можно сделать из недавно опубликованной фотографии в сети Instagram.

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Жена Бардаша разместила на своей странице не двузначную фотографию, где она сидит вместе с мужем, скорее всего в ЗАГСе. Данный пост Лиза Бардаш подписала очень лаконично: "Юра, прощай. Юра, прости".

Этот пост в Instagram появился вслед за опубликованными ранее прямыми эфирами Бардаша на своей странице, во время которых он заявил, что Украина должна капитулировать, оскорбил ВСУ и украинских артистов.

Елизавета и Юрий стали супругами в 2020 году, у них есть маленькая дочка Сара. Это уже второй брак Бардаша, который сейчас проживает в Грузии. До этого он был женат на девушке по имени Кристина и у них есть совместный сын Георгий.

Как уже писал Фокус, музыкальный деятель намекнул, что лучшим решением для Украины будет сдаться и привел в пример Японии, которая капитулировала во время Второй мировой войны. Также Бардаш упомянул о том, что ему не жалко жителей Украины, свою аудиторию, а только тех, кто не дождется с войны своих родственников.

Также Фокус писал о том, что Юрий Бардаш сравнил украинцев с гражданами нацистской Германии. В своем Instagram он сделал публикаци в сториз, где сравнил выражение Deutschland über alles с лозунгом "Украина — превыше всего".

Юрий Бардаш является основателем таких музыкальных проектов, как "Quest Pistols", "Quest Pistols Show", Луна, Wellboy и группы "Грибы", в состав которой он входил. Бардаш родился в 1983 году в городе Алчевск Луганской области.