"Юро, прощай". Дружина продюсера Юрія Бардаша, можливо, йде від нього

Після скандальних заяв Юрія Бардаша про Україну та ЗСУ його дружина виставила в Instagram неоднозначну фотографію.

Ліза Бардаш, можливо, розлучається зі своїм чоловіком, відомим українським продюсером Юрієм Бардашем. Принаймні такий висновок можна зробити з нещодавно опублікованої фотографії в мережі Instagram.

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Дружина Бардаша розмістила на своїй сторінці недвозначну фотографію, де вона сидить разом із чоловіком, швидше за все, у РАЦСі. Цей пост Ліза Бардаш підписала дуже лаконічно: "Юро, прощай. Юро, пробач".

Цей пост в Instagram з'явився слідом за опублікованими раніше прямими ефірами Бардаша на своїй сторінці, під час яких він заявив, що Україна має капітулювати, образив ЗСУ й українських артистів.

Єлизавета і Юрій стали подружжям у 2020 році, у них є маленька донька Сара. Це вже другий шлюб Бардаша, який зараз живе в Грузії. До цього він був одружений із дівчиною на ім'я Христина, і в них є спільний син Георгій.

Як уже писав Фокус, музичний діяч натякнув, що найкращим рішенням для України буде здатися, та навів приклад Японії, яка капітулювала під час Другої світової війни. Також Бардаш згадав про те, що йому не шкода українців, свою аудиторію, а лише тих, хто не дочекається з війни своїх родичів.

Також Фокус писав про те, що Юрій Бардаш порівняв українців із громадянами нацистської Німеччини. У своєму Instagram він зробив публікації в сторіс, де порівняв вираз Deutschland über alles із гаслом "Україна — понад усе".

Юрій Бардаш є засновником таких музичних проєктів як Quest Pistols, Quest Pistols Show, Луна, Wellboy та гурту "Гриби", до складу якого він входив. Бардаш народився 1983 року в місті Алчевську Луганської області.