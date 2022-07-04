В России умер актер из сериала "Кухня" Сергей Сосновский (фото)

Народный артист РФ умер на 68 году жизни, он тяжело болел.

В воскресенье вечером, 3 июля, после тяжелой болезни умер российский актер Сергей Сосновский, ему было 67 лет. Он был ведущим актером Московского художественного театра имени Чехова, а также играл в кино. Об этом сообщает пресс-служба МХТ.

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"Сегодня, 3 июля, после тяжелой болезни на 68 году жизни не стало народного артиста России Сергея Валентиновича Сосновского", — сказано в сообщении.

О дате и месте прощания будет сказано позже.

Его театральная карьера началась в Саратове, где он окончил местное театральное училище имени И.А. Слонова в 1976 году. После этого Сосновский 10 лет играл в местном театре юного зрителя, а затем перешел в Театр драмы, где сыграл десятки главных ролей.

В 2004 году вошел в труппу Московского Художественного театра по приглашению российского актера и режиссера Олега Табакова. За годы своей карьеры Сергей Сосновский сыграл в 103 кинопроектах и множестве спектаклей. За это он был награжден премиями, а в 2004 году получил звание Народного артиста РФ.

Его последними ролями стали: Сумароков в спектакле "В окопах Сталинграда", Томас в спектакле "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" и Шейлок в "Венецианском купце".

Он также снимался в таких проектах как "Метро", "Кухня", "Мой папа Барышников", "Запретная зона", "Товарищи полицейские", "Вампиры средней полосы", "Метод", "Медиум" и других.

В 2017 году актеру ампутировали ногу, которую он сломал в 2016 году. Это связанно с тем, что перелом не срастался, поэтому врачи стали его готовить к операции.

Напомним, 2 июля стало известно о смерти создателя "Чебурашки" и "Снежной королевы" Леонида Шварцмана. Он не дожил до своего 102-летия.

22 июня сообщили о смерти певца Пьера Нарцисса, который исполнял хит "Шоколадный заяц". Исполнителю из Камеруна в феврале исполнилось 45 лет, он умер во время операции.