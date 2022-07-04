У Росії помер актор із серіалу "Кухня" Сергій Сосновський (фото)

Народний артист РФ помер на 68 році життя, він тяжко хворів.

У неділю ввечері, 3 липня, після тяжкої хвороби помер російський актор Сергій Сосновський, йому було 67 років. Він був провідним актором Московського художнього театру імені Чехова, а також грав у кіно. Про це повідомляє пресслужба МХТ.

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"Сьогодні, 3 липня, після тяжкої хвороби на 68 році життя не стало народного артиста Росії Сергія Валентиновича Сосновського", — сказано в повідомленні.

Про дату та місце прощання повідомлять пізніше.

Його театральна кар'єра розпочалася в Саратові, де він закінчив місцеве театральне училище імені І.А. Слонова 1976 року. Після цього Соснівський 10 років грав у місцевому театрі юного глядача, а згодом перейшов у Театр драми, де зіграв десятки головних ролей.

У 2004 році увійшов до трупи Московського Художнього театру на запрошення російського актора та режисера Олега Табакова. За роки своєї кар'єри Сергій Сосновський зіграв у 103 кінопроєктах та безлічі вистав. За це він нагороджений преміями, а у 2004 році отримав звання Народного артиста РФ.

Його останніми ролями стали: Сумароков у виставі "В окопах Сталінграда", Томас у виставі "Враки, або Заповіт барона Мюнхгаузена" та Шейлок у "Венеціанському купці".

Він також знімався у таких проєктах як "Метро", "Кухня", "Мій тато — Баришніков", "Заборонена зона", "Товариші поліцейські", "Вампіри середньої смуги", "Метод", "Медіум" та інші.

У 2017 році акторові ампутували ногу, яку він зламав у 2016 році. Це пов'язано з тим, що перелом не зростався, тому лікарі почали його готувати до операції.

Нагадаємо, 2 липня стало відомо про смерть творця "Чебурашки" та "Снігової королеви" Леоніда Шварцмана. Він не дожив до свого 102-річчя.

22 червня повідомили про смерть співака П'єра Нарциса, який виконував хіт "Шоколадний заєць". Виконавцю з Камеруну в лютому виповнилося 45 років, він помер під час операції.